Recep Tayyip Erdoğan da İBB Başkanı iken tutuklanmıştı

Anadolu Ajansı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı haberini geçti. Ancak karar henüz avukatlara tebliğ edilmedi.

İstanbul'u yöneten 21 belediye başkanından dördü mahkeme kararı nedeniyle makamından vazgeçmek zorunda kaldı. Üç belediye başkanı ise darbe sonrası atamayla gelen askerlerdi.

11 Temmuz 1958 tarihinde göreve başlayan Kemal Aygün görevini 27 Mayıs darbesine kadar sürdürebildi. Darbenin ardından Demokrat Parti mensupları ile beraber Yassıada'da yargılandı ve Kayseri'de bir süre hapis yattı.

Aygün Bozkır Kaymakamlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara valiliği de yapmıştı.

Aytekin Kotil, İstanbul'un 23'ncü belediye başkanı oldu. 14 Aralık 1977 de devraldığı görevini 12 Eylül darbesine kadar sürdürebildi. Darbenin ardından önce görevinden alındı, kısa süre tutuklu kaldı. 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi. 1989 yılında TBMM Başkan Vekilliği görevine seçildi. 1991 yılında erken seçime gidilmesi üzerine tekrar milletvekili olmak isteyen Kotil, 1991 yılındaki seçimlerde önseçim sonucu 5. sırada yer almış ve milletvekili seçilemedi. Kotil, 9 Ağustos 1992'de öldü.

İstanbul'da bir mahkeme kararı ile koltuğuna veda etmek zorunda kalan diğer isim Recep Tayyip Erdoğan oldu. 1994 ve 1998 yıllarında Refah Partisi adayı olarak İstanbul'a belediye başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir mitingde okuduğu şiir nedenyle yargılandı. Konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu, 72'nci belediye başkanı oldu. 2019 yılında kazandığı seçim iptal edildi. Tekrarlanan seçimde oylarını arttırarak yeniden seçildi. 2023 yerel seçimlerinde AKP'ye karşı bir kez daha seçim kazandı.

(Mİ)