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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 11:58
3 dk Okuma

Kaçak TBMM kartı taşıyan iş insanına elektronik para izni

TCMB tarafından elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilen firmanın sahibi Muhammed Sabancı, usulsüz TBMM kartı kullanmaktan yargılanmış. Kartı kendisine verenin AKP'li Urfa milletvekili olduğunu ve kandırıldığını savunmuştu.

Murat İnceoğlu

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Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu

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Görseli Büyüt
Kaçak TBMM kartı taşıyan iş insanına elektronik para izni

Kayıt dışılığı önlemek gerekçesiyle hayata geçirilmeye çalışılan elektronik para uygulaması için Merkez Bankası bir kuruluşa izin verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Moneymate isimli firma elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre Moneymate isimki kuruluşun sahibi Muhammed Sabancı. İlk anda Sabancı ailesinden bir iş insanı algısı yaratsa da Muhammed Sabancı aslen Suriyeli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Muhammed Sabancı'nın önceki ismi ise Muhammed Halebi. Muhammed Halebi veya şimdiki adıyla Muhammed Sabancı AKP'li bazı isimler ile yakınlığı ile dikkat çekiyor. İş insanı 34 TC … plakalı aracında TBMM kartı kullanıyor.

Muhammed Sabancı'nın aracı Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı. Sabancı bu firmayı M.Soubhi Rabee'den devraldı. Firmanın sorumlu müdürü ise Salih Taştan. Özel bankalarda üst düzey yöneticilik deneyimine sahip olan Taştan aynı zamanda Moneymate şirketinin de CEO'su. Yenibahar genelde Orta Doğu ülkelerine çeşitli kozmetik ve hijyen malzemeleri satıyor

Sabancı'nın aracındaki TBMM kartı AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı görünüyor. Akay'ın açıklaması ise "Ben bu aracı İstanbul’a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum" şeklinde oldu.

AKP'li vekilin oğlu yardımcı olmuş

TBMM araç kartı ile yakalanan Sabancı, 15 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede Ahmet Akay'a ait TBMM araç kartını kullandığını kabul etti. Akay, "Türkiye’ye geldikten sonra ülkeye dış ülkelerden para aktarıp, yabancı sermaye getirdikten sonra Türk vatandaşı olan birisiyim. Üzerimde ve arabamda bulunan Ahmet Akay’a ait olduğunu öğrendiğim milletvekili kartı yaklaşık 1 aydır arabamda. Ben milletvekili Ahmet Akay ile bir yada iki sefer görüştüm. Ben Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay ile samimiyim ve her zaman birlikte gezip ortak ticaret yapmaktayız" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'dan TBMM araç kartını para karşılığında aldığını belirten Sabancı (Halebi) ifadesinde "Hasan Akay paraya sıkışıp benden para istediği gün geldiği araç içindeki bu kartı sorduğumda, o da kartın vekil kartı olduğunu ve kart ile arama yapılmadığını bana anlattı. Ona bu kartı kullanmak istediğimi söyleyince ‘para sıkıntımı giderirsen sana yapabilirim’ dedi. Ben ona borç olarak 48 bin dolar verdim arkadaşlık adına ama araç kartını kullanmamın suç olduğunu bilmiyordum. Burada mağdur olan ben oldum ve verdiğim param da gitti. Suç olduğunu bilseydim kartı arabamda kullanmazdım." dedi.

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın kamu görevlisine rüşvet vermek suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Hasan Akay’ın Akçakale Gümrük Müdürlüğü yetkilisi Mustafa Ataman’a rüşvet verdiği tespit edildi. Akay iki ne taşıdığı belli olmayan iki aracın Suriye'ye geçişi için rüşvet verirken tespit edildi ve hakkında dava açıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

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