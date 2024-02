Profesör Mali Romantik-Uzun Saç ve Kız

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Doçent. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden Magna Cum Laude ile mezun oldu. Doktorası aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünden. Doktora tezinde temel bilimler...

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden Magna Cum Laude ile mezun oldu. Doktorası aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünden.

Doktora tezinde temel bilimler ve mühendislik alanlarında çalışan İstanbullu kadın akademisyenlerin ev hayatındaki işbölümünü inceledi. Doktorası sırasında İsveç, Hollanda ve Almanya'dan aldığı burslarla araştırma yaptı ve kadın çalışmaları alanında dersler takip etti. Dr. Tepe ayrıca cinsiyet çalışmaları, sözlü tarih ve melezlik ile ilgili makaleler yayınladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) tarafından finanse edilen bir araştırma projesinde, 1966-1974 yılları arasında yayınlanan Türk Kadını dergisinin söylemini devlet feminizmi açısından inceledi.

2017 yılında Feminist Formations dergisinde bu araştırmadan yola çıkarak “Turkish Mother Citizens and Their Homefront Duties” başlıklı makalesi yayınlandı. 2022 yılında Emeritus Profesör Per Bauhn ile Journal of International Women's Studies dergisinde “The Turkish Angel in the House: A Travelling Concept in the Housewife Poems of Ziya Gökalp and Halide Nusret Zorlutuna” başlıklı makalesini yayımladı. "Çok Partili Dönemin Başında Mizah Dergilerinde Kadınların Temsili: Boşboğaz (1945) ve Bıldırcın (1947) Örnekleri" başlıklı projesi Ocak 2023'te Tübitak 1001 projesi olarak kabul edildi.