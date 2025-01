Edirne’de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet: Bilimsel veri yokluğunda yazılabilir mi?

Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Çeşitli tarihlerde The Institute...

Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Çeşitli tarihlerde The Institute of Advanced Legal Studies’de; The London School of Economics and Political Science, Cambridge Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde; Lund Universitesi İşletme Hukuku Bölümü’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (Cenevre’de) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Cambridge Üniversitesi’nin yaşam boyu üyesi, Avrupa Birliği İş Hukuku Ağı’nın ve Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hukuku Ağı’nın Türkiye temsilcisi.

Kadınlara Yönelik Şiddet Avrupa Ağı üyesi. Ayrıca çeşitli uluslararası hukuki ağlara ve ulusal kadın hakları ağlarına üyedir. Çok sayıda yayımlanmış ulusal ve uluslararası kitabı, uluslararası ve ulusal makaleleri ve tebliğleri mevcut.