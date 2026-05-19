Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: Bir işçi öldü
Zonguldak’ın Dilaver Mahallesi’nde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki Erol Türksever öldü.
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Merkeze bağlı Dilaver Mahallesi’ndeki ocakta çalışan Erol Türksever (46) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
46 yaşındaki Erol Türksever’in, maden ocağında oğlu ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Daha önce kapatıldı" iddiası
Göçüğün meydana geldiği maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilerek kapatıldığı iddia edildi.
Ocağın, sahibi olduğu belirtilen E.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(NÖ)
