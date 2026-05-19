HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.05.2026 15:23 19 Mayıs 2026 15:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.05.2026 15:37 19 Mayıs 2026 15:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: Bir işçi öldü

Zonguldak’ın Dilaver Mahallesi’nde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki Erol Türksever öldü.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Umut Taştan X hesabı

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Merkeze bağlı Dilaver Mahallesi’ndeki ocakta çalışan Erol Türksever (46) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

46 yaşındaki Erol Türksever’in, maden ocağında oğlu ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Daha önce kapatıldı" iddiası

Göçüğün meydana geldiği maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilerek kapatıldığı iddia edildi.

Ocağın, sahibi olduğu belirtilen E.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(NÖ)

zonguldak madenci madende göçük
