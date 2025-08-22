Ormanlardaki madencilik faaliyetlerinin önü açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre, ormanlarda maden arama ve işletme izinleri, Bakanlık tarafından ruhsat ve rödövans (devletin veya özel bir şirketin sahip olduğu maden sahasının, başka bir işletmeciye belirli bir süre için kiralanması) süreleri dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek.
Avukat Horuş: Maden ruhsatları ‘garanti belgesine’ dönüştü
Yönetmelik değişikliğini değerlendiren Avukat Mehmet Horuş, düzenlemenin Torba Yasa ile ivme kazanan sermaye yanlısı politikaların bir devamı olduğunu belirtti. Horuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Sermaye için mümkün olduğunca hız arttırıcı ve kamusal denetimden muaf hukuki düzenlemeler art arda gelmeye devam ediyor. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik de Torba Yasa ile iyice belirginleşen politikaların bir devamı.
“Maden şirketlerine verilen ruhsatlar diğer izinlerin üzerinde, faaliyetleri için bir ‘garanti belgesine’ dönüştü. Torba Yasa’daki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin bypass edilerek izin aşamalarına başlanmasının somut bir örneği ile karşı karşıyayız. Rehabilitasyon, kapanış, yeniden izin, süre uzatma, ÇED, vs. süreçlerinin adı bile geçmiyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) vereceği yazı, yeterli kabul ediliyor.”
Yönetmelikteki hükümler
Maden Kanunu kapsamında kum, çakıl, kayaç gibi ürünler (I, II-a, II-b ve II-c grubu madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut ve talep edilen izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilecek.
Bazı tuz, gaz ve bazı mineraller (III. ve IV. grup madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetleri de kamu kurum ve kuruluşları hariç, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 150 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin alabilecek.
Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmayacak. (TY)