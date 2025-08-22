ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 17:13
2 dk Okuma

Ormanlardaki madencilik faaliyetlerinin önü açıldı

“Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı. Avukat Mehmet Horuş’a göre maden ruhsatları şirketler için ‘garanti belgesine’ dönüştü.

Tuğçe Yılmaz

Madencilik faaliyetlerinin ormanlara verdiği zararların bir örneği, Fotoğraf: Canva

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, ormanlarda maden arama ve işletme izinleri, Bakanlık tarafından ruhsat ve rödövans (devletin veya özel bir şirketin sahip olduğu maden sahasının, başka bir işletmeciye belirli bir süre için kiralanması) süreleri dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek.

Önceki yönetmeliğe göre şirketlerin, kullandıkları alanı rehabilite edip ormana geri teslim etmeden yeni izin almaları gerekiyordu. Ancak yapılan değişiklikle, rezervin bitmediğine dair yazı alınırsa rehabilitasyon şartı aranmayacak. Yani şirketler, “rezerv var” gerekçesiyle ormanlık alanı yıllarca teslim etmeden maden işletmeye devam edebilecek. 

Avukat Horuş: Maden ruhsatları ‘garanti belgesine’ dönüştü

Yönetmelik değişikliğini değerlendiren Avukat Mehmet Horuş, düzenlemenin Torba Yasa ile ivme kazanan sermaye yanlısı politikaların bir devamı olduğunu belirtti. Horuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sermaye için mümkün olduğunca hız arttırıcı ve kamusal denetimden muaf hukuki düzenlemeler art arda gelmeye devam ediyor. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik de Torba Yasa ile iyice belirginleşen politikaların bir devamı.

“Maden şirketlerine verilen ruhsatlar diğer izinlerin üzerinde, faaliyetleri için bir ‘garanti belgesine’ dönüştü. Torba Yasa’daki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin bypass edilerek izin aşamalarına başlanmasının somut bir örneği ile karşı karşıyayız. Rehabilitasyon, kapanış, yeniden izin, süre uzatma, ÇED, vs. süreçlerinin adı bile geçmiyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) vereceği yazı, yeterli kabul ediliyor.”

Yönetmelikteki hükümler

Maden Kanunu kapsamında kum, çakıl, kayaç gibi ürünler (I, II-a, II-b ve II-c grubu madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut ve talep edilen izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilecek.

Bazı tuz, gaz ve bazı mineraller (III. ve IV. grup madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetleri de kamu kurum ve kuruluşları hariç, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 150 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin alabilecek.

Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmayacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye'de ormanlar Madencilik Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazete
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

