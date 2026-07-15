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İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 15.07.2026 09:57 15 Temmuz 2026 09:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.07.2026 16:54 15 Temmuz 2026 16:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Yunanistan, Poros Adası’nda su sıkıntısı nedeniyle OHAL ilân etti

OHAL süresince yeni su kaynakları sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için önlemler uygulanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan, Poros Adası’nda su sıkıntısı nedeniyle OHAL ilân etti
Fotoğraf: Greeka
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İklim krizinin derinleştirdiği kuraklık ve artan su stresi, Akdeniz’deki adaları giderek daha fazla etkiliyor. 

Yaz aylarında turist sayısının hızla artmasıyla su talebinin yükseldiği Yunanistan’da, kuraklığın da etkisiyle bu yıl birçok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân (OHAL) edildi.

Söz konusu adalardan biri Mora Yarımadası’nın doğusundaki Poros (Pogon) Adası oldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, üç aylık OHAL kararı Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru tarafından alındı. 

OHAL süresince adada, yeni su kaynakları sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için önlemler uygulanacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Su Sıkıntısı iklim krizi Yunanistan
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bu haberin uzantıları
İklim krizi Fransa’da su alarmını derinleştiriyor: 99 kentte kısıtlama
Bugün 15:15
/haber/iklim-krizi-fransada-su-alarmini-derinlestiriyor-99-kentte-kisitlama-321516
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