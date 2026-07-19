40 dereceyi aşan sıcaklıklarla mücadele eden Yunanistan'da yangınlar devam ediyor

Yunanistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, orman yangını riskini artırırken ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'nın haberine göre, hava sıcaklığının bazı bölgelerde 40 dereceyi geçtiği ülkede, Eğriboz (Evia) Adası'nın Milaki bölgesi ile Salamina Adası'nın Selinia bölgesindeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Milaki'deki yangına helikopter desteği

Eğriboz Adası'nın Milaki bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan müdahale eden itfaiye ekiplerine havadan 5 yangın söndürme helikopteri destek veriyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Selinia'da tahliye uyarısı yapıldı

Salamina Adası'nın Selinia bölgesinde çıkan yangın nedeniyle yetkililer önlem aldı. Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, bölgedeki yurttaşların cep telefonlarına acil durum mesajı göndererek güvenli alanlara, özellikle sahil kesimine yönelmeleri çağrısında bulundu.

Havadan ve karadan yürütülen müdahaleler sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sıcak hava dalgası dört gün sürecek

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, ülkede bugünden itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgasının yaklaşık dört gün devam edeceğini açıkladı. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı ülkede, hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından kuvvetli yağış ve fırtına ihtimaline de dikkat çekti. Son haftalarda çok sayıda orman yangınının yaşandığı Yunanistan'da, yetkililer yeni yangın riskine karşı yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

(EMK)