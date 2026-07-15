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İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 15.07.2026 15:15 15 Temmuz 2026 15:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.07.2026 16:55 15 Temmuz 2026 16:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Fransa’da su kullanımına kısıtlama getirildi

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı, ülkenin “son derece endişe verici” bir kuraklık dönemi yaşadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa’da su kullanımına kısıtlama getirildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barbut, Fransa’nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek, ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti.

Şu anda ülkedeki 99 kentte kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi.

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Barbut, bu kentlerden 43’ünün su konusunda “kriz” seviyesinde bulunduğunu, dolayısıyla buralarda ikâmet edenlerin suyu yalnızca öncelikli konularda kullanabildiğini vurguladı.

İlkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendiren Barbut, iklim krizinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını savundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Barbut, su kısıtlamalarına ilişkin ülke genelinde 206 valilik kararı alındığını aktardı. (TY)

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İstanbul
Fransa aşırı sıcaklar iklim krizi Su Sıkıntısı
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Bugün 09:57
/haber/yunanistan-poros-adasinda-su-sikintisi-nedeniyle-3-aylik-ohal-ilan-etti-321506
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