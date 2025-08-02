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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2025 11:19
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2025 11:22
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YÖK Başkanı Özvar'dan “sahte diploma” açıklaması: İki koldan soruşturma yürütülecek

Özvar, “Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına yasal boşlukların giderilmesi büyük önem taşıyor” diye vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YÖK Başkanı Özvar'dan “sahte diploma” açıklaması: İki koldan soruşturma yürütülecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üst düzey kamu görevlilerine ait e-imzaların kullanılarak sahte diploma hazırlandığı iddialarına ilişkin devam eden soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturmada 400 akademisyenin şüpheli olarak yer aldığı, 65 kişi hakkında ise 5 ila 50 yıl arasında değişen hapis cezalarının talep edildiği bildirildi.

Türkiye gazetesine konuşan Özvar, konunun son derece ciddi olduğunu vurgulayarak, “Hem YÖK hem de ilgili üniversiteler bu konuda ayrı ayrı soruşturmalar yürütecek. Dün itibarıyla üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması için resmi yazı gönderildi” dedi.

Sahte diplomaların önüne geçilmesi ve cezai yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi için yasal düzenleme gerektiğini belirten Özvar, “Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına yasal boşlukların giderilmesi büyük önem taşıyor” diye vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
sahte diploma YÖK Başkanı Erol Özvar Erol özvar
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