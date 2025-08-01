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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 08:19
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 08:21
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Erdoğan, Prof. Dr. Erol Özvar’ı yeniden YÖK Başkanı olarak atadı

Atama kararı 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, Prof. Dr. Erol Özvar’ı yeniden YÖK Başkanı olarak atadı
Fotoğraf: YÖK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Prof. Dr. Erol Özvar yeniden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevine atandı.

Atama kararı 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, eski Marmara Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Erol Özvar'ın, YÖK üyesi ve YÖK Başkanı olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yer aldı.

Prof. Dr. Özvar, ilk kez 30 Temmuz 2021'de YÖK Başkanlığına getirilmişti. O tarihte yayımlanan kararnameyle, 2014’ten bu yana YÖK Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmış, yerine ise Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Erol Özvar göreve getirilmişti.

Yeni kararla birlikte Özvar, ikinci kez YÖK Başkanlığı görevine atanmış oldu.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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