ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 15:38
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 15:43
2 dk Okuma

Yeni Polonya Sineması, Ankara izleyicisiyle buluşuyor

Polonya sinemasının son dönem örneklerini bir araya getiren “Polonya, Şimdi / Yeni Polonya Sineması” seçkisi, Jerzy Skolimowski’nin ödüllü başyapıtı Aİ / EO ve diğer dikkat çekici yapımlarla Polonya sinemasının güncel örneklerini izleyiciye sunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeni Polonya Sineması, Ankara izleyicisiyle buluşuyor
Jerzy Skolimowski’nin Aİ / EO filminden bir kare.

Polish Film Institute sponsorluğunda düzenlenen “Polonya, Şimdi / Yeni Polonya Sineması” seçkisi, Adana Altın Koza Film Festivali’nin ardından 4-6 Ekim tarihlerinde Kült Kavaklıdere Sineması'nda Ankara seyircisiyle buluşuyor.

Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival işbirliğiyle, Warsaw School Movie/Foundation Laterna Magica tarafından desteklenen seçkide, Polonya sinemasının son dönemde pek çok ödül kazanan beş uzun metraj ve dört kısa metraj filmi gösterilecek.

Kısa filmler, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nün katkılarıyla 4 Ekim’de saat 12.30’da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Gösterimlere Varşova Film Okulu’ndan Zuzanna Kopcińska ve Cezary Orłowski katılacak.

"Ben Yanındayım" filminden bir kare.

Seçki

Seçkide, Jerzy Skolimowski’nin Cannes’da Jüri Büyük Ödülü dahil 31 ödül kazanan başyapıtı Aİ / EO, Anna Jadowska’nın Tribeca Film Festivali’nde ödül alan Çatıdaki Kadın / Woman On The Roof, Grzegorz Dębowski’nin ödüllü filmi Değersiz Bir Hayat / Next To Nothing, Robert Glinski’nin gerilim filmi Gölge Adam / Strawman ve DK Welchman ile Hugh Welchman’ın el boyaması tekniğiyle oluşturulan Köylüler / The Peasants yer alacak.

Cezary Orłowski’nin Ben Yanındayım / Here For You filmi, down sendromlu oğluna bakacak kimse bulamayan bir annenin öyküsünü anlatıyor. Natasza Parzymies’in Bir Zamanlar / My Old Goals kısa filmi, elli yıl sonra bir araya gelen iki kadının duygularını konu alıyor.

Tomasz Sliwinski’nin Lanet / Our Curse belgeseli, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir çiftin hikayesini sunarken; Tadeusz Łysiak’ın Elbise / The Dress filmi, yalnız bir kadının kamyon şoförüyle tanışmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Seçkinin biletleri 50 TL olarak biletinial üzerinden satışta. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yeni Polonya Sineması Polonya, Şimdi adana altın koza film festivali Jerzy Skolimowski
ilgili haberler
‘Güncel Polonya Sineması’ Salt Beyoğlu’nda
20 Kasım 2023
/haber/guncel-polonya-sinemasi-salt-beyoglunda-288159
Direnişi Sinemaya Taşıyan Bir Yönetmen: Kutz
29 Aralık 2018
/yazi/direnisi-sinemaya-tasiyan-bir-yonetmen-kutz-204003
EBRU ORHAN YAZDI
Yönetmen Andrzej Wajda'ya Veda
10 Ekim 2016
/yazi/yonetmen-andrzej-wajda-ya-veda-179447
EBRU ORHAN YAZDI
F 16 Pilotu Ederinde Tereyağı Hırsızı Andrzej!
4 Ekim 2014
/yazi/f-16-pilotu-ederinde-tereyagi-hirsizi-andrzej-158926
SAVAŞ ÇOBAN YAZDI
Wajda Sinemasına Kısa Bir Yolculuk
19 Nisan 2014
/yazi/wajda-sinemasina-kisa-bir-yolculuk-155042
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
‘Güncel Polonya Sineması’ Salt Beyoğlu’nda
20 Kasım 2023
/haber/guncel-polonya-sinemasi-salt-beyoglunda-288159
Direnişi Sinemaya Taşıyan Bir Yönetmen: Kutz
29 Aralık 2018
/yazi/direnisi-sinemaya-tasiyan-bir-yonetmen-kutz-204003
EBRU ORHAN YAZDI
Yönetmen Andrzej Wajda'ya Veda
10 Ekim 2016
/yazi/yonetmen-andrzej-wajda-ya-veda-179447
EBRU ORHAN YAZDI
F 16 Pilotu Ederinde Tereyağı Hırsızı Andrzej!
4 Ekim 2014
/yazi/f-16-pilotu-ederinde-tereyagi-hirsizi-andrzej-158926
SAVAŞ ÇOBAN YAZDI
Wajda Sinemasına Kısa Bir Yolculuk
19 Nisan 2014
/yazi/wajda-sinemasina-kisa-bir-yolculuk-155042
Sayfa Başına Git