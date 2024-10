Yeni Polonya Sineması, Ankara izleyicisiyle buluşuyor

Polish Film Institute sponsorluğunda düzenlenen “Polonya, Şimdi / Yeni Polonya Sineması” seçkisi, Adana Altın Koza Film Festivali’nin ardından 4-6 Ekim tarihlerinde Kült Kavaklıdere Sineması'nda Ankara seyircisiyle buluşuyor.

Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival işbirliğiyle, Warsaw School Movie/Foundation Laterna Magica tarafından desteklenen seçkide, Polonya sinemasının son dönemde pek çok ödül kazanan beş uzun metraj ve dört kısa metraj filmi gösterilecek.

Kısa filmler, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nün katkılarıyla 4 Ekim’de saat 12.30’da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Gösterimlere Varşova Film Okulu’ndan Zuzanna Kopcińska ve Cezary Orłowski katılacak.

"Ben Yanındayım" filminden bir kare.

Seçki

Seçkide, Jerzy Skolimowski’nin Cannes’da Jüri Büyük Ödülü dahil 31 ödül kazanan başyapıtı Aİ / EO, Anna Jadowska’nın Tribeca Film Festivali’nde ödül alan Çatıdaki Kadın / Woman On The Roof, Grzegorz Dębowski’nin ödüllü filmi Değersiz Bir Hayat / Next To Nothing, Robert Glinski’nin gerilim filmi Gölge Adam / Strawman ve DK Welchman ile Hugh Welchman’ın el boyaması tekniğiyle oluşturulan Köylüler / The Peasants yer alacak.

Cezary Orłowski’nin Ben Yanındayım / Here For You filmi, down sendromlu oğluna bakacak kimse bulamayan bir annenin öyküsünü anlatıyor. Natasza Parzymies’in Bir Zamanlar / My Old Goals kısa filmi, elli yıl sonra bir araya gelen iki kadının duygularını konu alıyor.

Tomasz Sliwinski’nin Lanet / Our Curse belgeseli, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir çiftin hikayesini sunarken; Tadeusz Łysiak’ın Elbise / The Dress filmi, yalnız bir kadının kamyon şoförüyle tanışmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Seçkinin biletleri 50 TL olarak biletinial üzerinden satışta. (TY)