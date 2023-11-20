‘Güncel Polonya Sineması’ Salt Beyoğlu’nda

Salt, Nowa Przestrzeń Vakfı ve Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle Vistül Film Festivali’nden bir seçki sunan "Güncel Polonya Sineması" gösterim programı düzenliyor.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gösterimler, 21-30 Kasım tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Güncel Polonya sinemasından örnekleri bir araya getiren programda, pek çok ödüllü yapım yer alıyor. Sekiz uzun metrajlı filmden oluşan seçkiye, Varşova Film Okulu ile Krzysztof Kieślowski Film Okulu’ndan kısalar eşlik ediyor.

Program

Kobieta na dachu (Damdaki Kadın), Anna Jadowska, 2022

21 Kasım Salı, 19.30

Gösterim ardından yönetmen ile soru-cevap oturumu.

Kocası ve yetişkin oğluyla birlikte yaşayan Mira’nın görünürde sıradan bir hayatı vardır. Bir sabah her zamanki gibi erkenden kalkıp günlük ev işlerini yapar; çamaşırları asar, balıklar için yem alır. Sonra da mutfak bıçağıyla bir bankayı soyar.



Chrzciny (Vaftiz), Jakub Skoczeń, 2022

22 Kasım Çarşamba, 19.00

Gösterim ardından yönetmen ile soru-cevap oturumu.

General Jaruzelski’nin aynı gün sıkıyönetim ilan etmesiyle, planları beklenmedik bir şekilde bozulur. Ailesini bir araya getirme çabasından vazgeçmeyen Marianna, ülkenin içinde bulunduğu durumun acı gerçeklerini çocuklarından saklar.



Niebezpieczni Dżentelmeni (Tehlikeli Adamlar), Maciej Kawalski, 2022

23 Kasım Perşembe, 19.00

Zakopane’nin ünlü bohemleri Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Witkiewicz, Joseph Conrad ve Bronisław Malinowski, bütün gece süren bir partinin ardından, yanlarında ölü bir adamla uyanırlar.





25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy (25 Yıldır Masum: Tomek Komenda’nın Davası), Jan Holoubek, 2020

24 Kasım Cuma, 19.00

Jan Holoubek’in ilk uzun metrajlı filmi, haksız yere yirmi beş yıl hapse mahkûm edilen Tomasz Komenda’nın hayatını konu alıyor. Filmin yapımcıları, bugüne dek cevaplanamayan soruların peşine düşüyor: Masum bir adam adalet için neden 18 yıl boyunca bir hücrede beklemek zorunda kalmıştı?

Kısalar: Varşova Film Okulu

25 Kasım Cumartesi, 14.00



Brigitte Bardot cudowna (Bir Ömür Brigitte Bardot), Lech Majewski, 2021

25 Kasım Cumartesi, 16.00

Adam, 20. yüzyılın ortalarında sosyalist Polonya’da yaşayan küçük bir çocuktur. Bir gün, sinemada Jean-Luc Godard’ın Le Mépris (Nefret) filmini izlerken kendisini birdenbire Brigitte Bardot’nun giyinme odasında ve onun film yıldızlarıyla dolu dünyasında bulur.



Czarna owca (Kara Koyun), Aleksander Pietrzak, 2021

25 Kasım Cumartesi, 18.00

Kopması güç bağlar üzerine dokunaklı bir komedi niteliğindeki film, aile ilişkilerine dair önemli sorulara mizahi yanıtlar arıyor.





Orzel. Ostatni patrol (Yüzeyin Altında), Jacek Blawut, 2022

28 Kasım Salı, 19.00

Film, kayboluşu İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük gizemlerinden biri olarak kalan Polonya denizaltısı ORP Orzeł’in son günlerini ve mürettebatının hikâyesini konu alıyor.



Kısalar: Krzysztof Kieślowski Film Okulu

29 Kasım Çarşamba, 19.00



EO (Aİ), Jerzy Skolimowski, 2022

30 Kasım Perşembe, 19.00

İnsan dünyasını hüzünlü bir eşeğin gözünden keşfe çıkan film, Robert Bresson’un 1966 yapımı Au Hasard Balthazar (Rastgele Balthazar) filmine dokunaklı ve şiirsel bir övgü niteliğinde. Jerzy Skolimowski’nin bu çarpıcı filmi, prömiyerini yaptığı 75. Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü ve 95. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

Gösterimler için yerler sınırlı ve rezervasyon yapılmıyor. (TY)