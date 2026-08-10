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YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 17:25 10 Ağustos 2026 17:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 23:42 10 Ağustos 2026 23:42
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti’de hangi milletvekilleri çerçeve yasaya ‘hayır’ diyecek?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekillerinin seçim bölgelerindeki yurttaşların tutumuna göre oy kullanacağını açıklamasının ardından, şu ana kadar en az 42 milletvekili çerçeve yasaya ‘hayır’ diyeceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YENİ Parti’de hangi milletvekilleri çerçeve yasaya ‘hayır’ diyecek?
Fotoğraf: YENİ Parti
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TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, YENİ Parti içinde farklı oy tercihlerine sahne olacak.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul’daki konuşmasında kendisinin ve yönetici arkadaşlarının teklife ‘evet’ oyu vereceğini açıklarken milletvekillerinin temsil ettikleri illerdeki yurttaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve kaygılarını dikkate alarak karar vereceklerini söyledi.

Özgür Özel: Barışın önünde durmayacağız
Özgür Özel: Barışın önünde durmayacağız
10 Ağustos 2026

Özgür Özel, “Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır” dedi. Bunun grubu “kararında serbest bırakmak” anlamına gelmediğini belirten Özel, milletvekillerini “kendi il, bölge ve temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak milletin vekili olma sorumluluğuyla” baş başa bıraktığını ifade etti.

Özel’in açıklamasının ardından, şu ana kadar Sibel Suiçmez, Deniz Yavuzyılmaz, Salih Uzun, Cemal Enginyurt, Süreyya Öneş Derici, Hasan Öztürk, İzzet Akbulut, İbrahim Arslan, Hikmet Yalım Halıcı, Cumhur Uzun, Murat Çan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Uğur Bayraktutan, Mahmut Tanal, Elvan Işık Gezmiş, Seyit Torun, Şeref Arpacı, Melih Meriç, Ümit Özlale, Mehmet Tahtasız, Fethi Açıkel, Servet Mullaoğlu, Murat Bakan, Mustafa Erdem, İsmail Atakan Ünver, Reşat Karagöz, Barış Karadeniz, Ayhan Barut, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Fahri Özkan, Deniz Yücel, Seda Kaya Ösen, Ednan Arslan, Ayça Taşkent, Aliye Coşar, Gizem Özcan, Aşkın Genç, Suat Özçağdaş, Talat Dinçer, Orhan Sümer, Kayıhan Pala, Tahsin Ocaklı olmak üzere en az 42 YENİ Parti milletvekili ‘hayır’ oyu vereceklerini duyurdu. YENİ Parti’nin Meclis’te 91 sandalyesi bulunuyor. 
Görseli Büyüt
*YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez.
*YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez.

Suiçmez: “Yüzümü millete dönerek hayır oyu vereceğim”

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, seçim bölgesinden ve ülkenin farklı bölgelerinden teklife yönelik itiraz ve kaygılar geldiğini belirtti.

Teklifin yeterli demokratik müzakere ve şeffaflık sağlanmadan Meclis’e getirildiğini savunan Suiçmez, “Temsil ettiğim Trabzon halkının iradesine bağlılığımı ortaya koyarak ve yüzümü millete dönerek hayır oyu vereceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” dedi.

Görseli Büyüt
*YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.
*YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

Yavuzyılmaz: “Oyum hayır olacaktır”

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da kısa bir açıklamayla oyunu duyurdu.

Yavuzyılmaz, “Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır” dedi.

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*YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun.
*YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun.

Uzun: “Hayırım barış ve demokrasiye değil”

İzmir Milletvekili Salih Uzun, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yaptığını hatırlatarak teklifin Komisyon’da oluşan mutabakata ve hazırlanan rapora aykırı olduğunu savundu.

Teklifin “mevcut otoriter düzenin kalıcılaşmasına ve kökleşmesine” hizmet edeceğini öne süren Uzun, bu haliyle yasaya destek veremeyeceğini söyledi.

Uzun, parti içinde ‘evet’ oyu kullanacak milletvekillerinin tutumuna da saygı duyduğunu belirterek, “Hayırım, barış ve demokrasiye değil, tüm iyi niyetleri çürüten bugünkü otoriter kafayadır” ifadelerini kullandı.

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*YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.
*YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

Enginyurt: “Hayırda hayır var”

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da demokratikleşme ve muhalefete yönelik yargı uygulamalarına dikkat çekerek teklife karşı çıktığını açıkladı.

“Barışı istemeyen yok. Kardeşlik hukuku tamam. Lakin demokrasi yok ediliyor” diyen Enginyurt, muhalefete yönelik tutuklamalar sürerken düzenlemeye destek veremeyeceğini belirtti ve “Hayırda hayır var” dedi.

Görseli Büyüt
*YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici.
*YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici.

Öneş-Derici: “Milletimizin bana verdiği temsil yetkisi doğrultusunda”

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, milletvekili yeminine ve kişisel ilkelerine atıfta bulunarak ‘hayır’ oyu kullanacağını açıkladı.

Derici, “Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda, çerçeve yasa oylamasında hayır oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Görseli Büyüt
*YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk.
*YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk.

Öztürk: “Yetmez ama evet demek mümkün değil”

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sürecin Türkiye’yi demokratikleştirmekten çok mevcut siyasi düzenin devamını sağlamaya yönelik olduğunu savundu.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, kayyım uygulamaları ve muhalefete yönelik tutuklamaları gerekçe gösteren Öztürk, Bursa’daki seçmenlerin ve içinde bulunduğu Balkan ve Rumeli camiasının kaygılarını paylaştığını belirtti.

Öztürk, “Kapalı kapılar ardında hazırlanmış, neyin karşılığında neyin vaat edildiğini bilmediğimiz eksik ve yetersiz bir Çerçeve Yasa’ya ‘yetmez ama evet’ demek benim için mümkün değildir” dedi.

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*YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut.
*YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut.

Akbulut: “Burdur halkımızın emrinde siyaset yapacağım”

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da tercihinde seçim bölgesini öne çıkardı.

Akbulut, “Her zaman söylediğim gibi Burdur halkımızın emrinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Çerçeve Yasaya hayır oyu kullanacağım” açıklamasını yaptı.

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*YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan.
*YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan.

Arslan: “Önce Anayasa, önce hukuk”

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, silahların susması, terörün sona ermesi ve toplumsal barışın sağlanmasının ortak hedef olduğunu ancak tartışmanın bu hedefe hangi hukuk ve demokrasi anlayışıyla ulaşılacağı üzerinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması, kayyımlar ve seçilmişlere yönelik tutuklamalara işaret eden Arslan, “Sorun yeni hukuk metinlerinin eksikliği değil; Anayasa’nın ve mevcut hukukun uygulanmamasıdır” dedi.

“Toplumsal barışın siyasal hesapların aracına dönüştürülemeyeceğini” belirten Arslan, teklifin mevcut haline ‘hayır’ diyeceğini açıkladı.

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*YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı.
*YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı.

Halıcı: “Sokağın ve vicdanımın sesini dinleyerek”

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da seçim bölgesindeki yurttaşların ve parti örgütünün görüşlerine işaret etti.

Halıcı, “Ispartalı hemşehrilerimin, parti örgütümüzün, sokağın ve vicdanımın sesini dinleyerek, Çerçeve Yasa teklifinde oyumu ‘hayır’ olarak kullanacağım” dedi.

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*YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun.
*YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun.

Cumhur Uzun: “Muğlalı hemşehrilerimin rızasını taşımıyor”

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, toplumsal bütünleşme ve milli birliğin demokrasi, insan hakları ve hukuk göz ardı edilerek sağlanamayacağını söyledi.

Teklifin yeterince şeffaf hazırlanmadığını savunan Uzun, “Yurttaşlarımızın ve beni vekil kılan Muğlalı hemşehrilerimin rızasını taşımayan ve yeterince açıklığa kavuşturulmayan hiçbir şeye evet demedim; bundan sonra da demeyeceğim” dedi.

Uzun, teklifin mevcut haline “ret” oyu vereceğini açıkladı.

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*YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan.
*YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan.

Çan: “Samsun’dan güçlü itirazlar yükseliyor”

Samsun Milletvekili Murat Çan, Özel’in “milletvekillerimiz seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek” sözlerini hatırlattı.

Samsun’da yaptığı görüşmelerde teklife yönelik “ciddi kaygılar, güçlü itirazlar ve derin bir güvensizlik” gördüğünü belirten Çan, “Milletin iradesini gözetmeyen, içeriği yeterince açık olmayan, demokratik müzakere süreçlerinden kaçırılarak ‘toplumsal bütünleşme’ adı altında sunulan bu düzenlemeye onay vermem mümkün değildir” dedi.

Çan, teklife ‘hayır’ oyu vereceğini açıkladı.

Görseli Büyüt
*YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul.
*YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul.

Ertuğrul: “Hayır oyu vereceğim”

Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da teklife karşı oy kullanacağını duyurdu.

Ertuğrul, “TBMM gündemine getirilen ‘Çerçeve Yasa’ teklifine hayır oyu vereceğimi Zonguldak halkına ve kamuoyuna saygılarımla duyururum” dedi.

Görseli Büyüt
*YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan.
*YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan.

Bayraktutan: “Hayır oyu vereceğim”

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da çerçeve yasaya karşı oy kullanacağını duyurdu.

Bayraktutan, “TBMM Genel Kurulu gündemindeki ‘Çerçeve Yasa’ olarak adlandırılan kanun teklifine ‘hayır’ oyu vereceğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum” dedi.

Görseli Büyüt
*YENİ Parti Urfa Milletvekili Mahmut Tanal.
*YENİ Parti Urfa Milletvekili Mahmut Tanal.

Tanal: “Hayır oyum barışa değil, iktidarın hukuk ve demokrasi anlayışına”

Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, barışa, silahların susmasına ve Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesine destek verdiğini ancak mevcut haliyle çerçeve yasaya ‘hayır’ oyu kullanacağını açıkladı.

İktidarın AYM ve AİHM kararlarını uygulamadığını, kayyım uygulamalarını sürdürdüğünü ve muhalefete yönelik yargı baskısının devam ettiğini belirten Tanal, “Mevcut hukuku uygulamayan bir iktidarın yeni hukuk vaadine neden güvenelim?” diye sordu.

Teklifin gelecekte seçimler, Meclis aritmetiği veya başka siyasi hesaplar için kullanılmayacağına ilişkin güvence bulunmadığını savunan Tanal, “Benim hayır oyum barışa değil, bu iktidarın güven vermeyen hukuk ve demokrasi anlayışınadır” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci çerçeve yasa özgür özel yeni parti
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