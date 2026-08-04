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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 13:22 4 Ağustos 2026 13:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 13:29 4 Ağustos 2026 13:29
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti ilk açık grup toplantısını yaptı: "Eski nesil siyaset sona erecek"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk açık Meclis Grup Toplantısı’nda örgütlenme modelini anlattı. Özel, mahalle ve ilçe meclislerinin temel karar organı olacağını, parti yöneticilerinin doğrudan üyeler tarafından seçileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YENİ Parti ilk açık grup toplantısını yaptı: "Eski nesil siyaset sona erecek"
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YENİ Parti, ilk açık Meclis Grup Toplantısı’nı düzenledi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, partisinin örgütlenme biçimi, yönetici seçimleri ve görev sürelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasının başında YENİ Parti’yi “kontrollü muhalefeti” ve kendisine çizilen sınırlar içinde siyaset yapmayı reddeden bir hareket olarak tanımladı.

Mahalle ve ilçe meclisleri kurulacak

Partinin örgütlenme modeline ilişkin bilgi veren Özel, üyelerin yalnızca seçimlerde oy kullanan kişiler olmayacağını, karar süreçlerine doğrudan katılacağını söyledi.

Nüfusu ve koşulları uygun mahallelerde “Mahalle Meclisleri” kurulacağını belirten Özel, örgütlü olunan ilçelerde temel siyaset organının ilçe başkanı ya da ilçe yönetim kurulu değil, üyelerin oluşturacağı ilçe meclisleri olacağını açıkladı.

Özel, siyasi partilerdeki delege sisteminin parti içi iktidar mücadelelerini güçlendirdiğini savundu. Delegeliğin yalnızca Siyasi Partiler Kanunu’ndan kaynaklanan teknik bir görev olarak sürdürüleceğini söyledi.

Yeni modelde bütün üyelerin ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçmesi planlanıyor.

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Yöneticilere üç dönem sınırı

Partideki bütün yönetici görevlerine üç dönem sınırı getirileceğini açıklayan Özel, genel başkanlığı için de ayrıca bir siyasi sorumluluk ölçütü belirledi.

Özel, genel başkan olarak katıldığı yerel ya da genel seçimlerde partisinin birinci çıkmaması durumunda kurultayı toplayacağını ve yeniden aday olmayacağını ifade etti.

“Kuruluş süreci üç ay sürecek”

YENİ Parti’nin siyasi kuruluş sürecinin ilk kurultaya kadar devam edeceğini belirten Özel, yaklaşık üç aylık dönemde Anadolu ve Trakya’da mahalle, ilçe ve il düzeyinde örgütlenme çalışmaları yürütüleceğini açıkladı.

“Eski nesil siyaset” anlayışından uzaklaşmak isteyenlere partiye katılma çağrısı yapan Özel, farklılıklarını koruyarak ortak bir gelecek kurmak isteyen bütün demokratlara seslendiklerini aktardı.

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CHP üyelerine katılım çağrısı

Özel, daha önce üyesi olduğu CHP’nin üyelerine de YENİ Parti’ye katılma çağrısı yaptı. Partinin yalnızca CHP’den ayrılanların değil, farklı siyasi ve toplumsal kesimlerden demokratların da partisi olacağını savundu.

Konuşmasında darbelere ve darbe girişimlerine de değinen Özel, YENİ Parti’nin askeri darbeler, 12 Eylül, 15 Temmuz darbe girişimi ve “19 Mart” olarak adlandırdığı süreç karşısında tutum alacağını söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti özgür özel CHP
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