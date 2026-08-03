Yeni Parti beş günde 240,3 milyon TL bağış topladı

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bağış kampanyasının beşinci gününe ilişkin verileri paylaştı. Ceylan, 113 bin 678 yurttaşın kampanyaya toplam 240 milyon 305 bin 252 lira katkıda bulunduğunu belirterek, bağış miktarlarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ceylan, "İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz. Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur." ifadelerini kullandı.

YENİ Parti, kuruluşundan hemen sonra mali kaynak oluşturmak amacıyla kamuoyuna açık bir dayanışma kampanyası başlatmıştı. Parti yönetimi, kampanyanın tamamen Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ve bağışların yasal üst sınırlar içinde kabul edildiğini açıklamıştı.

TBMM'de 91 milletvekiliyle temsil edilen YENİ Parti, AK Parti'nin ardından Meclisin ikinci büyük grubu konumunda bulunuyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre parti kısa sürede önemli bir seçmen desteğine ulaştı. Temmuz sonunda yayımlanan araştırmalarda YENİ Parti'nin oy oranı kullanılan yönteme göre yaklaşık yüzde 19 ile yüzde 35 arasında değişiyor. Farklı şirketler arasında önemli metodolojik farklılıklar bulunduğu için tek bir anket yerine araştırmaların genel eğilimi dikkate alınıyor.

Bilgi kutusu | Siyasi partiler nasıl Hazine yardımı alıyor?

Türkiye'de siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca düzenleniyor. Yardımdan yararlanabilmek için bir partinin son milletvekili genel seçiminde tek başına en az yüzde 3 oy almış olması gerekiyor. TBMM'de grup kurmak veya çok sayıda milletvekiline sahip olmak tek başına Hazine yardımı almaya yetmiyor.

Bu nedenle, CHP'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulan YENİ Parti, Meclis'te 91 milletvekiliyle temsil edilmesine karşın, henüz herhangi bir genel seçime katılmadığı için Hazine yardımı alamıyor. Partinin mevcut düzenli gelir kaynakları üyelik aidatları, bağışlar ve Siyasi Partiler Kanunu'nun izin verdiği diğer gelir kalemleriyle sınırlı.

CHP ise 2023 genel seçimlerinde aldığı oy oranı sayesinde Hazine yardımından yararlanmaya devam ediyor. Partiye 2026 için yaklaşık 1 milyar 815 milyon lira Hazine yardımı öngörüldü. 2028 genel seçimlerine gidilen yılda ise seçim yılı nedeniyle siyasi partilere yapılacak yardımın kanun gereği artırılmış tutar üzerinden ödenmesi bekleniyor; ancak kesin miktar, ilgili yılın merkezi yönetim bütçesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan edeceği seçim takvimi doğrultusunda belirlenecek.