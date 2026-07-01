Yaz tatili önerisi: Redhouse Kidz’den çocuklara doğa ve keşif temalı iki kitap

Redhouse Kidz ev sahipliğinde Jennifer Bell’in kaleme aldığı, Alice Lickens’ın resimlediği Gizli Görev serisinin ilk iki kitabı Gizli Görev: Bal Avı ve Gizli Görev: Buz Gaga yayımlandı.

8 yaş ve üzeri okurlara seslenen seri, farklı coğrafyalarda geçen maceralar aracılığıyla çocukları ender canlı türleri, doğal yaşam alanları ve çevre sorunlarıyla tanıştırıyor.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”

Serinin merkezinde Maya var

Serinin başkahramanı, şehirde yaşamasına rağmen hayvanlarla ve doğayla bağını sürdüren 8 yaşındaki Maya.

Maya, bir gün gizemli bir sivri filfaresinin dikkatini çeker ve kendisini doğadan ilham alarak kurulmuş gizli bir topluluğun içinde bulur: ETKİ — Ender Türleri Koruma İnisiyatifi.

Maya, ortağı Sivriburun’la birlikte ender türleri ve yaşam alanlarını korumak için farklı görevlere çıkar.

Gizli Görev Bal Avı - Jennifer Bell (Resimleyen Alice Lickens) (Çeviren Şirin Etik) (Sayfa 186) (8 yaş ve üzeri)

İlk durak yağmur ormanları

Serinin ilk kitabı Bal Avı, okurları yağmur ormanlarına götürüyor.

Maya bu macerada, kolonisinden ayrı düşmüş, altın parıltılı, iğnesiz ve ender bir arı türü olan Uruçu Negrayı bulup yuvasına ulaştırmakla görevlendiriliyor.

Yağmur ormanlarında geçen hikâyede Maya, nadir türleri koleksiyonuna katmak isteyen bir kaçak koleksiyoncuya karşı mücadele ediyor.

Kurşun, yoksulluk ve çocukluk: Sessiz şiddetin raporu

İkinci kitap Antarktika’da geçiyor

Serinin ikinci kitabı Buz Gaga ise Antarktika’da geçiyor.

Maya ve Sivriburun, buzullarla kaplı kıtada meydana gelen gizemli sarsıntıların kaynağını araştırmak üzere yola çıkıyor.

İkili, Antarktika’nın zorlu koşullarında ipuçlarını birleştirerek hem yeni canlı türlerini hem de bölgenin ekolojik özelliklerini keşfediyor.

Gizli Görev Buz Gaga - Jennifer Bell (Resimleyen Alice Lickens) (Çeviren Şirin Etik) (Sayfa 186) (8 yaş ve üzeri)

Biyoçeşitlilik ve dayanışma

Gizli Görev serisi, çocuklara dünyanın farklı habitatlarını ve ender türlerini tanıtırken biyoçeşitliliğin korunmasına da dikkat çekiyor.

Kitaplarda Maya’nın gözlem notları, bilgi bölümleri ve hikâyelerin sonunda yer alan öneriler aracılığıyla çocukların doğa üzerine düşünmesi ve harekete geçmesi teşvik ediliyor.

Seri, macera ve mizah öğelerini kullanarak cesaret, takım çalışması, dayanışma ve türler arası yaşamın önemini öne çıkarıyor.

(NÖ)