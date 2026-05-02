Yavuzyılmaz'dan İzmir Çevre Yolu iddiası: Ücretsiz yol paralı hale getirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu’nun özelleştirileceğine ilişkin iddiaları sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen yolun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesinin planlandığını ileri sürdü.

"Yol ücretsiz olmaktan çıkacak"

Paylaşımında İzmir’de yaşayanları ve yolu kullananları uyaran Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse çevre yolunun ücretli hale geleceğini belirtti.

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollardaki ücret tarifelerini baz alarak örnek bir fiyatlandırma da paylaşan Yavuzyılmaz, farklı güzergâhlar için geçiş ücretlerinin 30 ila 40 TL arasında olabileceğini ifade etti.

Tüm İzmirlilerin ve yolu İzmir’den geçenlerin dikkatine!



Çok yakında, İzmir Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!



Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği İzmir Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik.… pic.twitter.com/MBXqxyNpvT — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 1, 2026

Yıllık gelir iddiası: 4,3 milyar TL

Yavuzyılmaz, 2025 yılı için İzmir Çevre Yolu’ndaki araç geçiş sayısının 141 milyonun üzerinde olduğunu belirterek, özelleştirme sonrası bu veriler üzerinden hesaplama yaptı.

Buna göre, yolun ücretli işletilmesi halinde şirketlerin yurttaşlardan yılda en az 4 milyar 326 milyon TL geçiş ücreti tahsil edebileceğini öne sürdü. 25 yıllık işletme süresi boyunca bu tutarın toplamda 108 milyar TL’ye ulaşabileceğini de iddialarına ekledi.

Resmi açıklama yok

Yavuzyılmaz, çevre yolunun maliyetinin geçmişte kamu kaynaklarıyla karşılandığını hatırlatarak özelleştirme planına tepki gösterdi, planın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İzmir Çevre Yolu’nun özelleştirilmesine ilişkin iddialar hakkında yetkili kurumlardan henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

