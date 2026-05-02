HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 10:05 2 Mayıs 2026 10:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 10:13 2 Mayıs 2026 10:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Yavuzyılmaz'dan İzmir Çevre Yolu iddiası: Ücretsiz yol paralı hale getirilecek

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını öne sürdü. Yavuzyılmaz’a göre, yolun ücretli hale gelmesi durumunda yurttaşlardan yılda milyarlarca lira geçiş ücreti tahsil edilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yavuzyılmaz'dan İzmir Çevre Yolu iddiası: Ücretsiz yol paralı hale getirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu’nun özelleştirileceğine ilişkin iddiaları sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen yolun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesinin planlandığını ileri sürdü.

Özelleştirme politikaları: 8 ilde 15 taşınmaz satışa çıkarıldı
Özelleştirme politikaları: 8 ilde 15 taşınmaz satışa çıkarıldı
8 Nisan 2026

"Yol ücretsiz olmaktan çıkacak"

Paylaşımında İzmir’de yaşayanları ve yolu kullananları uyaran Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse çevre yolunun ücretli hale geleceğini belirtti.

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollardaki ücret tarifelerini baz alarak örnek bir fiyatlandırma da paylaşan Yavuzyılmaz, farklı güzergâhlar için geçiş ücretlerinin 30 ila 40 TL arasında olabileceğini ifade etti.

CHP: AKP, Boğaziçi ve FSM Köprüleri için özelleştirme hazırlığı yapıyor
CHP: AKP, Boğaziçi ve FSM Köprüleri için özelleştirme hazırlığı yapıyor
29 Ocak 2026

Yıllık gelir iddiası: 4,3 milyar TL

Yavuzyılmaz, 2025 yılı için İzmir Çevre Yolu’ndaki araç geçiş sayısının 141 milyonun üzerinde olduğunu belirterek, özelleştirme sonrası bu veriler üzerinden hesaplama yaptı.

Buna göre, yolun ücretli işletilmesi halinde şirketlerin yurttaşlardan yılda en az 4 milyar 326 milyon TL geçiş ücreti tahsil edebileceğini öne sürdü. 25 yıllık işletme süresi boyunca bu tutarın toplamda 108 milyar TL’ye ulaşabileceğini de iddialarına ekledi.

"2021’de 95 milyar TL’lik özelleştirme yapıldı"
REKABET KURUMU
"2021’de 95 milyar TL’lik özelleştirme yapıldı"
7 Ocak 2022

Resmi açıklama yok

Yavuzyılmaz, çevre yolunun maliyetinin geçmişte kamu kaynaklarıyla karşılandığını hatırlatarak özelleştirme planına tepki gösterdi, planın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İzmir Çevre Yolu’nun özelleştirilmesine ilişkin iddialar hakkında yetkili kurumlardan henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
izmir özelleştirme Deniz Yavuzyılmaz CHP yap işlet devret
