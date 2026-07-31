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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 13:33 31 Temmuz 2026 13:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 13:56 31 Temmuz 2026 13:56
Okuma Okuma:  4 dakika

Yaşatacağız Platformu’ndan 2 Ağustos çağrısı: “Susmuyoruz, unutmuyoruz”

Hayvan hakları savunucuları, “Katliam Yasası” diye niteledikleri düzenlemenin ikinci yılında Kadıköy’de buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yaşatacağız Platformu’ndan 2 Ağustos çağrısı: “Susmuyoruz, unutmuyoruz”
Fotoğraf: Ali Dinç
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Yaşatacağız Platformu, hayvanların yaşam hakkını savunmak ve hayatını kaybeden hayvanları anmak için 2 Ağustos Pazar günü Kadıköy’de eylem düzenleyecek.

Saat 18.00’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda başlayacak buluşmada, hayvan hakları alanında çalışan kurumların temsilcileri konuşacak. Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Katılımcılar saat 18.30’da Süreyya Operası’na yürüyecek ve burada basın açıklaması yapacak.

Platform, etkinlik öncesinde sanatçılar İlkay Akkaya, Yasemin Göksü ve Alaz Pesen’in dayanışma çağrılarını da sosyal medya hesaplarından yayımlayacağını duyurdu.

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“Kamusal sorumlulukların bedeli hayvanlara ödetildi”

Yaşatacağız Platformu, eylem çağrısında gerçek toplumsal ve ekolojik tehlikeler karşısında yıllardır insanlarla birlikte yaşayan hayvanların hedef haline getirildiğini belirtti.

Yıllardır yerine getirilmeyen kamusal sorumlulukların bedelinin önce hayvanlara, ardından hayvanlara bakan ve onların yaşam hakkını savunan insanlara ödetildiğini vurgulayan platform, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayvanlar toplandı, hapsedildi; kimi toplamalarda, kimi barınaklarda yaşamını yitirdi. Hiçbirini unutmuyoruz, susmuyoruz. Katliam Yasası’nın ikinci yılında, kaybettiklerimizi unutturmamak ve yaşatan bir yasa talebimizi büyütmek için herkesi sokağa çağırıyoruz.”

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İlkay Akkaya: “Yan yana duruşu sıcak tutmalıyız”

Sanatçı İlkay Akkaya da yayımlanan çağrısında şunları söyledi:

Hayvanların bizim gücümüze, bizim inancımıza ihtiyacı var. Bu inancı, bu yan yana duruşu her zaman sıcak tutmalıyız. Katliam Yasası’nın ikinci yıldönümünde, 2 Ağustos Pazar günü Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşuyoruz.

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Etkinlik programı

Yer: Mehmet Ayvalıtaş Parkı, Kadıköy
Tarih: 2 Ağustos Pazar
18.00: Buluşma, kurum konuşmaları ve müzik dinletisi
18.30: Süreyya Operası’na yürüyüş
Ardından: Basın açıklaması

“Katliam Yasası” hakkında?

Hayvan hakları savunucularının “Katliam Yasası” olarak adlandırdığı düzenlemenin resmî adı, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Düzenleme, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun bazı maddelerini değiştirdi.

Yasa, 30 Temmuz 2024’te TBMM’de kabul edildi; 2 Ağustos 2024’te 32620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu nedenle 2 Ağustos 2026, yasanın yürürlüğe girişinin ikinci yıldönümü.

Hayvan hakları örgütleri, sokakta yaşayan köpeklerin maruz bırakıldığı bu yasanın kitlesel toplama, uzun süreli kapatma ve öldürmelerin önünü açtığını belirterek düzenlemeyi “Katliam Yasası” diye nitelendiriyor. Örgütler, bunun yerine kısırlaştırma, aşılama, yerinde yaşatma ve etkin kamusal denetime dayalı bir politika talep ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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