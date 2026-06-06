Yargı, TELE 1'in satışını durdurdu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım atayarak el koyduğu TELE 1 televizyonunun satış ihalesini durdurdu. Durdurma kararına, satış yönetmeliğinin 28’inci maddesi gerekçe gösterildi.

TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Taylan, TMSF’nin satış sürecini geri çektiğini, ihalenin durdurulmasının yönetmeliğin “satışın tatili veya ertelenmesi” başlıklı 28’inci maddesine dayandırıldığını aktardı. Taylan ayrıca, TELE 1’in 28 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldığını, ihalenin Nisan ayında Resmî Gazete’de yayımlandığını ve 19 Haziran’da yapılmasının planlandığını hatırlattı.

Taylan, TMSF’nin ilerleyen süreçte yeni bir ihale açabileceğini ya da şirketin tasfiyesine karar verebileceğini de dile getirdi.

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne TMSF kayyım olarak atanmıştı. TMSF, geçtiğimiz ay TELE 1’i açık ihale usulüyle 28 milyon lira bedelle satışa çıkarmış, ihaleye son teklif verme tarihi olarak 16 Haziran 2026’yı belirlemişti.

İhale ilanında işçilik alacaklarına ilişkin özel bir düzenleme yer almaması üzerine bazı çalışanlar, işçilik alacaklarının korunması gerektiğini belirterek İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde ihalenin iptali için dava açmıştı.

Satışın dayandırıldığı TMSF Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi, satış bedelinin belirli alacakları ve masrafları karşılamaması ya da kamu yararı gerekçesi oluşması halinde satışın Kurul tarafından tatil edilebileceğini veya ertelenebileceğini düzenliyor.

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(EMK)