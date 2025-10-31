ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 15:41
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 16:25
3 dk Okuma

TELE 1 çalışanları istifa etti: Penguen medyası olmayacağız

TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, kayyım iradesini tanımadıklarını belirterek "Hukuk bir kez daha ayaklar altına alınarak, özgür basına bir darbe daha vuruldu" dedi.

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturmasının ardından TELE 1'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmasına tepki gösteren kanal çalışanları, bugün toplu istifasını sundu.

TELE 1 binası önünde basın açıklaması düzenleyen çalışanlar adına açıklamayı program sunucusu Murat Taylan okudu. Taylan, "Bir taraftan kanaldan ayrılıyoruz ama diğer taraftan TELE 1 ruhunu dışarıda yaşatmak için arayışımız sürecek. O yüzden açıklamamızın başlığı da 'Teslim olmuyoruz' arkadaşlar" dedi.

26 Ekim 2025

TELE 1 kanalının 2017 yılında, özgür medya anlayışı ve gerçeğe sadakat ilkesiyle, Merdan Yanardağ öncülüğünde yola çıktığını anımsatan Taylan, "Sansürün, baskının, karanlığın üzerine ışık tuttuk.Televizyonumuzla, internet sitemizle, sosyal medyamızla… Bu ülkenin hakikat arayan sesi olduk" dedi.

"Özgür basına bir darbe daha vuruldu"

Sekiz yıl boyunca yüzlerce gazeteciyi, binlerce konuğu ağırladıklarını, halkın çıkarlarını savunduklarını kaydeden Taylan, "Emeğin, doğanın, ezilenin yanında durduklarını, 15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL koşullarında yayın hayatına başlayıp tehditlere, ekonomik ablukalara, siyasi baskılara rağmen dimdik ayakta kaldıklarını" vurguladı.

Yayın anlayışları ile iktidarın hedefi haline geldiklerini söyleyen Taylan, 24 Ekim'de TELE 1'e kayyım atandığına dikkat çekerek "Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ, akıl almaz bir suçlamayla tutuklandı. Hukuk bir kez daha ayaklar altına alınarak, özgür basına bir darbe daha vuruldu" dedi.

"Kayyım yönetimindeki TELE 1'den ayrılıyoruz"

Kayyım yönetiminin ilk işinin haber bültenlerini susturmak olduğunu kaydeden Taylan, kayyım iradesini tanımadıklarının belirterek "TELE 1’in ekran yüzleri, yöneticileri tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE 1'den ayrılıyoruz" dedi.

"Penguen medyası olmayacağız"

Taylan, özetle şunları söyledi:

"Bu ülkede demokrasinin son ekranlarından biri olan TELE 1’de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Gazeteciliği onur sayan, Türkiye’de halkın gerçeğe ulaşmasını savunan bir kanalın, “penguen medyası”na dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yayıncılığın dışında onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını asla kabul etmemiz mümkün değildir.

Dolayısıyla Kayyım iradesinin TELE 1’e verdiği yeni yayıncılık anlayışını tanımıyoruz. Bu karanlığı reddediyoruz. TELE 1’in ekran yüzleri, yöneticileri tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE 1’den ayrılıyoruz.

Biz susmayacağız. Kalemimizi satmayacağız,  kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli: teslim olmayacağız, Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE 1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, Bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak, kaldığı yerden, gerçeğin izinden devam edecektir.

TELE 1'in kurucusu ve genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın yanında ve arkasındayız. Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu, bir geri çekilme değil; bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız."

(AB)

