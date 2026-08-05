X, İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeline itiraz etti

Sosyal medya platformu X, Ekrem İmamoğlu’nun resmî Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Erişim engelinin, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2026/6804 sayılı kararı doğrultusunda uygulandığı belirtildi.

Erişim engellerinin ardından İmamoğlu için 12. X hesabı açıldı

X: Kararı uygulamak zorunda kaldık

Şirket, Türkiye’de yürürlükteki düzenlemeler nedeniyle mahkeme kararına uymak zorunda kaldığını bildirdi.

Açıklamada, erişim engeli kararına mahkemede itiraz edildiği ve karar metninin şeffaflık gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

Platformun engellenmesi riski

X, mahkeme kararlarına uyulmaması halinde platformun Türkiye’deki erişiminin bütünüyle engellenmesi gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Şirket, buna karşın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını sınırladığını değerlendirdiği kararlara hukuki yollarla itiraz etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi

X received an order to restrict access in Türkiye to the official Presidential Candidacy Office account of the now-detained Mayor of Istanbul. Although Türkiye’s laws force us to comply with the order, we are challenging the order in court and, in the spirit of full transparency,… pic.twitter.com/shbxPLYJHm — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 4, 2026

Mayıs 2025’teki karar da hatırlatıldı

Açıklamada, İmamoğlu’na ait başka bir hesaba Mayıs 2025’te de erişim engeli getirildiği hatırlatıldı.

X, söz konusu karara yaptığı itirazın Anayasa Mahkemesi önünde hâlâ sonuçlanmadığını bildirdi.

Şirket, X’in Türkiye’de erişilebilir kalmasının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim bakımından önemli olduğunu savundu.

Yerel yasalarla veya temel haklarla uyumlu olmadığını değerlendirdiği içerik kaldırma ve erişim engeli taleplerine Türkiye’de ve diğer ülkelerde itiraz etmeye devam edeceğini duyurdu.

(NÖ)