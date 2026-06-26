Venezuela'daki depremde ölenlerin sayısı 235'e yükseldi

*Başkent Karakas ve kıyı kenti La Guaira'da 250 yapı ağır hasar gördü veya yıkıldı. Sekiz hastane tahliye edildi, Maiquetía Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Bölgede 30 artçı sarsıntı kaydedildi. Venezuela'da olağanüstü hâl ilan edilirken, 12 uluslararası arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. ABD 150 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.

*Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarında yerel saatle 18.04'te meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 235'e yükseldi, 4 bin 300 kişi yaralandı. 157 kişi kayıp, yaklaşık 200 kişi enkaz altında bulunuyor.

Venezuela’nın başkenti Karakas yakınlarında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 235’e yükselirken, yaralı sayısının en az 4 bin 300 olduğu açıklandı. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, depremlerde ilk belirlemelere göre 157 kişinin kayıp olduğunu, yaklaşık 200 kişinin ise enkaz altında bulunduğunu belirtiyor. Bölgedeki ekipler, çok sayıda noktada yaşam belirtisi tespit edilen alanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent Karakas ile kıyı kenti La Guaira’da çok sayıda bina çöktü, yaklaşık 250 yapının ağır hasar aldığı ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Karakas’ın Chacao bölgesinde çöken bir binada 11 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi kurtarıldı. Bölge Belediye Başkanı Gustavo Duque, ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

ANKA'nın haberine göre, depremlerden etkilenen sekiz hastane güvenlik ve hasar gerekçesiyle tahliye edilirken bazı sağlık tesislerinde hizmetler durduruldu. Maiquetía Uluslararası Havalimanı ise ciddi yapısal hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Terminal içinde tavanlardan moloz ve tozların düştüğü görüldü.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, bölgede en az 30 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıklarken vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına destek için 12 uluslararası ekip bölgeye sevk edilirken, Venezuela’da olağanüstü hâl ilan edildi. ABD başta olmak üzere birçok ülke yardım ve destek sözü verdi; ABD’nin 150 milyon dolarlık yardım paketi ve lojistik destek sağlayacağı bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremlerin geniş bir alanda yıkıma yol açtığını belirterek can kaybının artabileceği uyarısı yaptı.

Ne olmuştu?

Depremler, Karakas yakınlarında yerel saatle 18.04’te 7,2 büyüklüğündeki ilk sarsıntı ve saniyeler sonra meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki ikinci depremle gerçekleşti.

Yüzeye yakın derinlikte meydana gelen sarsıntılar yıkımı artırırken, ulusal tatil nedeniyle çok sayıda kişinin evlerinde olduğu belirtildi. Ülkenin iki tektonik plakanın kesişim noktasında bulunduğu ve depremlerin bu gerilimin ani boşalması sonucu oluştuğu değerlendiriliyor.

(EMK)