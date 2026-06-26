DSÖ: İlk 72 saat hayat kurtarmak için kritik öneme sahip

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonucu en az 235 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 300'den fazla kişi yaralandı. DSÖ Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik önem taşıdığını belirterek, zaten kırılgan sağlık sistemi ve insani krizle boğuşan ülkede tıbbi malzeme, travma bakımı ve koordinasyon ihtiyaçlarının arttığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, art arda 2 büyük depremin meydana geldiği Venezuela’da ilk 72 saatin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu açıkladı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) Sağlık Acil Durumlar Direktörü olarak da görev yapan Ugarte, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'daki depremde ölenlerin sayısı 235'e yükseldi

Venezuela’daki sağlık sisteminin kırılganlığına ve ülkenin uzun süredir insani krizle mücadele ettiğine dikkati çeken Ugarte, “Bu iki depremin şoku, tıbbi malzeme, travma bakımı, sağlık tesislerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonu dahil önemli ek destek ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Arama kurtarma operasyonları, hasta bakımı ve hasar değerlendirmeleri devam ettikçe, ölü ve yaralı sayısı da artmaya devam edecektir” dedi.

Ugarte, en büyük önceliğin mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak ve yaralılara acil şekilde hayat kurtarıcı sağlık hizmeti sağlamak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İlk 72 saat hayat kurtarmak için kritik öneme sahip. Çabalar, etkilenenlere zamanında tıbbi müdahale sağlanmasına yoğunlaştırıldı. Acil sağlık öncelikleri arasında, özellikle çöken binaların ve devam eden arama kurtarma operasyonlarının olduğu bölgelerde, kitlesel yaralanma yönetimi ve travma bakımı yer alıyor.

Kritik sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinin de çok önemli olduğunu kaydeden Ugarte, özellikle barınaklarda kalan insanlar için sağlık açısından önemli zorluklar yaşanacağını söyledi.

“En büyük öncelik, arama ve kurtarma”

Laerke ise depremin herhangi bir ülke için yaşanabilecek en yıkıcı olaylardan biri olduğunu dile getirdi.

Şu anda Venezuela için uluslararası seferberlik olduğunu belirten Laerke, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm insani yardım sistemi çok hızlı ve büyük ölçekte hareket ediyor ve Venezuela’daki hükümet liderliğindeki müdahaleyi destekliyor. En büyük öncelik arama ve kurtarma. Elbette, düşüncelerimiz hayatta kalanlarla, özellikle de sevdiklerinin ölü mü yoksa sağ mı olduğunu bilmeyenlerle birlikte. Bu nedenle arama ve kurtarma çok hızlı bir şekilde yapılması gereken en önemli şey.

Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu Ağı aracılığıyla büyük bir seferberlik başlatıldığını ifade eden Laerke, bu ağın, dünyanın dört bir yanından tecrübeli ulusal ekipleri bir araya getirdiğinin altını çizdi.

Laerke, “(Farklı ülkelerden) Toplamda 25 ekip, dünyanın dört bir yanından toplam 1000 kurtarma personeliyle birlikte görevlendirildi ve daha fazlası da gelecek. Bu 25 ekibin 17’si kentsel arama ve kurtarma ekibi. Diğer ekipler bugün ve önümüzdeki günlerde geliyor ve varışlarının hemen ardından operasyonlara başlayacaklar” dedi.

BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyonunu (UNDAC) da harekete geçirdiklerini söyleyen Laerke, “Bu ekip, Venezuela’daki müdahaleyi destekleyecek.” bilgisini verdi.

“Personel ve kaynaklarımızı seferber ettik”

UNHCR Sözcüsü Saltmarsh, Venezuela’da geniş çaplı yıkıma neden olan, binlerce kişiyi acil yardıma muhtaç bırakan yıkıcı depremlerin etkilerine müdahale etmek için personel ve kaynaklarını seferber ettiklerini söyledi.

Hükümetin, tahliye önlemleri, bazı hizmetlerin askıya alınması, sağlık ve kurtarma ekiplerinin seferber edilmesi de dahil olmak üzere olağanüstü hal ilan ettiğini belirten Saltmarsh, şunları kaydetti:

Depremlerin, mülteciler, geri dönenler ve diğerleri de dahil olmak üzere ülke genelindeki savunmasız insanlar için mevcut koruma risklerini önemli ölçüde artıracağı görülüyor. İnsani koruma kümesinin lideri olarak UNHCR, etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçları ve eksiklikleri değerlendirmek ve ilgili tüm gruplar arasında zamanında, etkili ve tamamlayıcı bir yanıtı koordine etmek için yetkililer ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Saltmarsh, Venezuela’nın 2025 sonunda UNHCR’ın ilgilendiği 210 binden fazla mülteci, sığınmacı ve diğer ilgili kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Buna ek olarak 4 milyonu yardıma muhtaç olmak üzere 6,9 ​​milyon Venezuelalı mülteci ve göçmen Latin Amerika ve Karayipler’de barındırılıyor” bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu? ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235’e yükseldiğini, 4 bin 300’den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. *USGS'nin 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yayımladığı haritalar.

(VC)