Velilerden çağrı: Yusuf Tekin istifa etmeli

Öğrenci Veli Derneği, 14 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde iki ayrı okulda meydana gelen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Eğitim politikaları güvenliği zayıflattı”

Açıklamada, yaşananların “münferit olay” olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, sorunun sistemsel, idari ve siyasi boyutları olduğunu ifade edildi. Eğitimde eşitsizliklerin derinleştiği, çocuklar ve gençler açısından geleceksizlik duygusunun arttığı ve öğretmenlerin değersizleştirildiği görüşü dile getirildi.

Velilerin olayların ardından kaygı ve çaresizlik içinde olduklarını belirten dernek, “Çocuklarımızı okullara korkuyla değil, güvenle göndermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Devletin en temel görevinin yaşam hakkını korumak olduğu vurgulanan açıklamada, okulların fiziksel ve psikolojik tehditlerin odağı haline geldiği savunuldu.

Şiddetin yapısal olduğu savunuldu

Dernek ayrıca, toplumsal şiddetin yapısal bir sorun olduğunu ve eğitim politikalarının okulları kapsayıcılıktan, bilimden ve liyakatten uzaklaştırdığını iddia etti. Yetkililerin sorumluluk almadığını öne süren açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamanın sonunda, çocukların ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını savunmaya devam edecekleri vurgulanarak, “Eğitime gerçekten bakan bir yönetim istiyoruz” denildi.

