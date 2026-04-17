ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 15:48 17 Nisan 2026 15:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 16:05 17 Nisan 2026 16:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Velilerden çağrı: Yusuf Tekin istifa etmeli

Okullardaki saldırıların ardından konuşan Öğrenci Veli Derneği, “Çocuklarımızı korkuyla değil güvenle okula göndermek istiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Veli Der

Öğrenci Veli Derneği, 14 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde iki ayrı okulda meydana gelen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Bakan Tekin cenazede öğretmenlere ‘Şov yapmayın’ dedi”
EĞİTİM SEN MARAŞ ŞUBE BAŞKANI İSMAİL TEKARDIÇ
“Bakan Tekin cenazede öğretmenlere ‘Şov yapmayın’ dedi”
Bugün 15:00

“Eğitim politikaları güvenliği zayıflattı”

Açıklamada, yaşananların “münferit olay” olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, sorunun sistemsel, idari ve siyasi boyutları olduğunu ifade edildi. Eğitimde eşitsizliklerin derinleştiği, çocuklar ve gençler açısından geleceksizlik duygusunun arttığı ve öğretmenlerin değersizleştirildiği görüşü dile getirildi.

Velilerin olayların ardından kaygı ve çaresizlik içinde olduklarını belirten dernek, “Çocuklarımızı okullara korkuyla değil, güvenle göndermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Devletin en temel görevinin yaşam hakkını korumak olduğu vurgulanan açıklamada, okulların fiziksel ve psikolojik tehditlerin odağı haline geldiği savunuldu.

Maraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek
Maraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek
Bugün 14:35

Şiddetin yapısal olduğu savunuldu

Dernek ayrıca, toplumsal şiddetin yapısal bir sorun olduğunu ve eğitim politikalarının okulları kapsayıcılıktan, bilimden ve liyakatten uzaklaştırdığını iddia etti. Yetkililerin sorumluluk almadığını öne süren açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamanın sonunda, çocukların ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını savunmaya devam edecekleri vurgulanarak, “Eğitime gerçekten bakan bir yönetim istiyoruz” denildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Öğrenci Veli Derneği okul saldırısı maraş siverek
