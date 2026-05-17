Urfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 cenin bulundu

Urfa’da Yeni Mezarlık’ta plastik bir varilin içinde 21 insan cenini bulundu. Olay, mezarlıkta bulunan yurttaşların şüpheli varili fark ederek yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

İddiaya göre mezarlık alanında bırakılmış varilin içinde kaplar içerisinde ceninleri gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ilgili inceleme ekipleri sevk edildi.

Ceninlerin üzerinde Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait etiketlerin bulunduğu öne sürüldü.

Hastaneden çıkışı yapılan ceninlerin usulüne uygun şekilde defnedilmek ya da bertaraf edilmek üzere teslim edildiği, ancak mezarlık alanında bırakıldığı iddiası gündeme geldi.

Soruşturma başlatıldı

Ceninler, kimliklendirme ve inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Urfa Valiliği, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Polis ekiplerinin, ceninlerin hastaneden çıkış süreci, taşınması ve mezarlık alanına bırakılmasına ilişkin sorumluluğu bulunan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışmaları sürüyor.

