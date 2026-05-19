Urfa Tabip Odası’ndan mezarlıkta bulunan ceninlere ilişkin açıklama

Urfa Tabip Odası, Urfa’da mezarlık alanında cenin/fetüs materyallerinin bulunduğuna ilişkin görüntüler üzerine açıklama yaptı. Oda, olayla ilgili valilik tarafından başlatılan soruşturmanın etkin ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın defin mevzuatı gereğince 22 hafta üzerindeki gebeliklerde veya 500 gramın üzerindeki fetüslerde defin işlemi uygulandığı hatırlatıldı. Ailenin talebi olması halinde fetüsün aileye teslim edildiği, talep bulunmayan durumlarda ise patolojik incelemelerin ardından ilgili numunelerin Mezarlıklar Müdürlüğü’ne teslim edilerek defin işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Urfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 cenin bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ile görüşüldü

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmede, 2025 yılına ait olduğu belirtilen numunelerin patolojik incelemelerinin tamamlandığı ve tutanak karşılığında Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ilgili birimine teslim edildiği bilgisinin kendilerine iletildiği aktarıldı.

Belediye birimleriyle yapılan görüşmelerde ise mevcut olayda mevzuata aykırı bir işlem yapılmadığının ifade edildiği belirtildi.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan, odamıza da çeşitli alanlardan sorulan mezarlıktaki cenin görüntüleri üzerine,

Kamu hizmetlerinde şeffaflık vurgusu

Oda, ihmal ya da sorumluluk doğuran durumların açıklığa kavuşturularak kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasının uygun olacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, son dönemde eğitimden sağlığa, gıda denetimsizliğinden çevre ve su kirliliğine kadar toplumda kaygı yaratan olayların arttığına dikkat çekildi. Kamu hizmetlerini belirleyen politikaların değiştirilmesi daha denetlenebilir, eşitlikçi, şeffaf, toplum temelli ve liyakatli biçimde geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

"Urfa’da çocuklar, mülteciler ve engelliler için hak ihlalleri yapısal hale geldi"

Ne olmuştu? 17 Mayıs 2026’da Urfa Yeni Mezarlık’ta plastik bir varilin içinde 21 insan cenini bulundu. Olay, mezarlıkta bulunan yurttaşların şüpheli varili fark ederek yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ilgili inceleme ekipleri sevk edildi. Ceninlerin üzerinde Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait etiketlerin bulunduğu öne sürüldü. Ceninler, kimliklendirme ve inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Urfa Valiliği, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

