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DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.06.2026 01:55 9 Haziran 2026 01:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.06.2026 02:19 9 Haziran 2026 02:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Uluslrarası Af Örgütü: "ABD seyahat yasakları binlerce insanı dünya kupasına katılmaktan alıkoyuyor

Uluslararası Af örgütü (Amnesty International) , ABD'nin seyahat kısıtlamalarının binlerce insanın 2026 Dünya Kupası'na katılarak takımlarını izleyip desteklemesini engelleyebileceği konusunda uyardı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uluslrarası Af Örgütü: "ABD seyahat yasakları binlerce insanı dünya kupasına katılmaktan alıkoyuyor
Uluslrarası Af Örgütü'nün "Dünya Kupası bir korku festivali olmasın" çağrısıyla yayımladığı afişler

Dünya çapında etkinlik gösteren insan hakları kuruluşu, “Birçok insan tribünlerden takımlarını desteklemek yerine, seyahat yasakları, vize alamama ve ABD'nin katı göçmenlik uygulamalarının oluşturduğu tehditlerle karşı karşıya,” dedi.

Amnesty International, ABD'nin seyahat kısıtlamaları, vize retleri ve göçmenlik uygulama önlemleri nedeniyle binlerce futbol taraftarının 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, kuruluş turnuvanın başlamasına kısa süre kala yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanında şampiyonaya katılmak için yıllarca para biriktiren ve plan yapan birçok taraftarın ABD'ye girişte engellerle karşılaşabileceğini söyledi.

Amnesty International, “Birçok kişi, tribünlerden takımlarına tezahürat yapmak yerine, seyahat yasakları, vize retleri ve ABD'nin sert göçmenlik uygulamaları tehdidiyle karşı karşıya [bırakıldı],” dedi.

Kuruluş, turnuvaya katılan bazı ülkelerin ABD'nin seyahat kısıtlamalarından etkilendiğini savundu . ABD göçmenlik yetkililerinin ırksal hedeflemeleri ve keyfi gözaltı uygulamalarının taraftarları, turnuva için ABD'ye gelmekten caydırabileceğini öne sürdü.

Af Örgütü, bu politikaların insanların sınırları aşarak bir araya gelmesini amaçlayan bir etkinliğin ruhunu zedeleme riski taşıdığını söyledi.

Amnesty, “Dünya Kupası hepimizin" dedi. "Dünya olmadan Dünya Kupası olmaz.” 

Kurluş, ABD makamlarını, futbol meraklılarının, gazetecilerin, oyuncuların ve diğer ziyaretçilerin ayrımcılığa uğramadan veya göçmenlikle ilgili işleme tabi tutulmaktan korkmadan turnuva için ülkeye seyahat edebilmelerini ve katılabilmelerini sağlamaya çağırdı. 

2026 FIFA Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak; maçların büyük çoğunluğunun ABD'de oynanması planlanıyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
2026 Dünya Kupası abd göçmenlik seyahat kısıtlamaları
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