Uluslrarası Af Örgütü: "ABD seyahat yasakları binlerce insanı dünya kupasına katılmaktan alıkoyuyor

Dünya çapında etkinlik gösteren insan hakları kuruluşu, “Birçok insan tribünlerden takımlarını desteklemek yerine, seyahat yasakları, vize alamama ve ABD'nin katı göçmenlik uygulamalarının oluşturduğu tehditlerle karşı karşıya,” dedi.

Amnesty International, ABD'nin seyahat kısıtlamaları, vize retleri ve göçmenlik uygulama önlemleri nedeniyle binlerce futbol taraftarının 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, kuruluş turnuvanın başlamasına kısa süre kala yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanında şampiyonaya katılmak için yıllarca para biriktiren ve plan yapan birçok taraftarın ABD'ye girişte engellerle karşılaşabileceğini söyledi.

Amnesty International, “Birçok kişi, tribünlerden takımlarına tezahürat yapmak yerine, seyahat yasakları, vize retleri ve ABD'nin sert göçmenlik uygulamaları tehdidiyle karşı karşıya [bırakıldı],” dedi.

Kuruluş, turnuvaya katılan bazı ülkelerin ABD'nin seyahat kısıtlamalarından etkilendiğini savundu . ABD göçmenlik yetkililerinin ırksal hedeflemeleri ve keyfi gözaltı uygulamalarının taraftarları, turnuva için ABD'ye gelmekten caydırabileceğini öne sürdü.

Af Örgütü, bu politikaların insanların sınırları aşarak bir araya gelmesini amaçlayan bir etkinliğin ruhunu zedeleme riski taşıdığını söyledi.

Amnesty, “Dünya Kupası hepimizin" dedi. "Dünya olmadan Dünya Kupası olmaz.”

Kurluş, ABD makamlarını, futbol meraklılarının, gazetecilerin, oyuncuların ve diğer ziyaretçilerin ayrımcılığa uğramadan veya göçmenlikle ilgili işleme tabi tutulmaktan korkmadan turnuva için ülkeye seyahat edebilmelerini ve katılabilmelerini sağlamaya çağırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak; maçların büyük çoğunluğunun ABD'de oynanması planlanıyor.

(AEK)