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YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 08:59 17 Haziran 2026 08:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 09:01 17 Haziran 2026 09:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık, X'te şu açıklamayı yaptı:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

Silivri Belediyesi soruşturması: Başkan Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
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16 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Bora Balcıoğlu Silivri Belediyesi
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