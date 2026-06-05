İnternette botlar, insan trafiğini geçti

Bulut tabanlı altyapı ve güvenlik şirketi Cloudflare, kendi altyapısını kullanan web sitelerine gelen isteklerin yüzde 57,4’ünün otomatik botlardan, yüzde 42,6’sının ise insan kullanıcılardan geldiğini açıkladı.

Bu veri, internet tarihinde yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor. Çünkü yapay zeka ajanları ve botlardan kaynaklanan trafik, ilk kez insan kaynaklı web trafiğini geride bırakmış oldu.

Ancak veri, internetin tamamını değil, Cloudflare altyapısını kullanan belirli sitelere yönelik istekleri kapsıyor.

"Tahmin ettiğimden hızlı oldu"

Cloudflare’in kurucu ortağı ve CEO’su Matthew Prince, bu değişimin beklediğinden erken gerçekleştiğini söyledi. Prince, daha önce bu kırılmanın 2027 sonunda ya da en erken 2027 başında yaşanabileceğini düşündüğünü, ancak otonom ajan trafiğinin çok hızlı büyüdüğünü belirtti.

Welp, that happened faster than I predicted. Thought it would be end of 2027, then early 2027, but agentic traffic growing so fast that bots have now passed human traffic online for the first time in the Internet's history. https://t.co/2zX5bHdhsa — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) June 3, 2026

Bot trafiğindeki artışın temel nedenlerinden biri, yapay zeka ajanlarının insan müdahalesi olmadan çok sayıda web sitesiyle etkileşime girebilmesi. Paylaşılan örneğe göre bir insan, satın alma kararı vermeden önce birkaç siteye bakarken, bir yapay zeka servisi aynı işlem için binlerce siteyi tarayabiliyor.

"Ölü internet" tartışması

Veriler, uzun süredir tartışılan “ölü internet teorisi”ni de yeniden gündeme getirdi. Bu teori, internetin giderek insanların değil, birbirleriyle etkileşime giren botların hakim olduğu bir alana dönüşeceğini savunuyor.

Prince ise bu yoruma katılmıyor. Ona göre yapay zeka araçları, içerik üretimini yalnızca teknik bilgiye sahip kişilerin alanı olmaktan çıkarıyor ve daha geniş bir kitleye açıyor.

Reklam modeli ne olacak?

Bot trafiğinin artması, internetin mevcut ekonomik modeline dair soruları da büyütüyor.

Çünkü web sitelerinin önemli gelir kaynaklarından biri olan reklam modeli, insan kullanıcı davranışlarına dayanıyor. Prince’in dikkat çektiği nokta ise basit: Botlar reklamlara tıklamıyor.

Bu nedenle dijital yayıncılar, içerik üreticileri ve teknoloji şirketleri için yeni modeller tartışılıyor. Bunlardan biri, botların ya da yapay zekâ ajanlarının içeriklere erişimi için ücretlendirilmesi.

Prince, böyle bir modelin doğru uygulanması halinde internetin insanlar için yeniden ücretsiz ve daha erişilebilir hale gelebileceğini savunuyor.

(HA)