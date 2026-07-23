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YT: Yayın Tarihi: 23.07.2026 13:55 23 Temmuz 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.07.2026 14:02 23 Temmuz 2026 14:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalinde

Türkiye, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada’yı 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalinde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada’yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette 5-5’lik eşitliği bozan taraf Kanada oldu: 5-7. Savunmada Gizem Örge, hücumda ise Jack-Kısal ve Hande Baladın ile etkili olan Türkiye, farkı bire indirse de Kanada üstünlüğünü korudu: 21-22. Setin son bölümünde hata yapmayan Kanada, ilk seti 25-22 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

Görseli Büyüt

İkinci sette Vargas’ın etkili oyunuyla iyi başlayan Türkiye, ilk bölümde 8-4 üstünlük kurdu. Kanada’nın savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren ve orta hücumlarda etkili olan milli takım, setin ortalarında farkı korudu: 15-10. Yirmili sayılara ilk ulaşan ay-yıldızlı ekip, üstün oyununu set sonuna taşıyarak ikinci seti 25-21 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.

Görseli Büyüt

Üçüncü sette Türkiye’nin arka alandaki hatalarını değerlendiren Kanada, blok sayılarıyla beş sayılık fark yakaladı: 10-15. Hücumda İlkin ve Zehra, file önünde ise Jack-Kısal ile etkili olan ay-yıldızlı ekip, 17-17’de eşitliği sağladı. Kritik bölümde 19-18 öne geçen A Milli Takım, rakibine mola aldırdı. Bloklarda Hande Baladın ve Zehra Güneş’in etkili performansıyla üstünlüğünü sürdüren milli takım, üçüncü seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

Görseli Büyüt

Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren Türkiye, seti 25-17, maçı ise 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi, bugün TSİ 14.30’da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak. ​​​​​​​

Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/turkiye-kadin-voleybol-takimi-2024-paris-olimpiyatlari-nda-284402
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/haber/turkiye-kadin-milli-voleybol-takimi-kadinin-guclenmesinin-kusursuz-ornegi-283592
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