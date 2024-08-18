20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yendi.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı’nda Liza Safronova ‘En İyi Smaçör’, Beren Yeşilırmak ‘En İyi Pasör Çaprazı ve Dilay Özdemir ‘En İyi Pasör’ ile ‘En Değerli Oyuncu (MVP)’ ödüllerinin sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

TÜRKİYE-İTALYA: 3-2

SALON: Hristo Botev

HAKEMLER: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

TÜRKİYE: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin, Selen)

İTALYA: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)

SETLER: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11

SÜRE: 117 dakika İstatistikler için tıklayınız.

(EMK)