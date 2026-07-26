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YT: Yayın Tarihi: 26.07.2026 16:35 26 Temmuz 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.07.2026 17:15 26 Temmuz 2026 17:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonu oldu

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finali'nde Brezilya'yı 3-1 yendi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonu oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Final maçında Türkiye ile Brezilya, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome salonunda karşılaştı.

Görseli Büyüt

Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında Türkiye, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, Türkiye'nin son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.

Görseli Büyüt

Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan Türkiye, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan Türkiye, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Görseli Büyüt

Üçüncü sete Türkiye, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından Türkiye, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Görseli Büyüt

Türkiye, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti.

Görseli Büyüt

Milletler Ligi hakkında

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından her yıl düzenlenen, dünyanın en prestijli milli takım düzeyindeki voleybol organizasyonlarından biri. Kadınlarda Dünya Grand Prix’si, erkeklerde ise Dünya Ligi’nin yerine geçerek 2018 yılından itibaren mevcut formatıyla oynanmaya başlandı.

Kadınlarda 2018’den bu yana düzenlenen VNL’de ABD (2018, 2019, 2021), İtalya (2022, 2024, 2025) ve Türkiye (2023, 2026) şampiyonluğa ulaştı.

Üç yıl sonra yeniden final oynayan Türkiye, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
kadın voleybolcular türkiye kadın milli voleybol takımı
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