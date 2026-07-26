Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonu oldu

Milletler Ligi hakkında

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından her yıl düzenlenen, dünyanın en prestijli milli takım düzeyindeki voleybol organizasyonlarından biri. Kadınlarda Dünya Grand Prix’si, erkeklerde ise Dünya Ligi’nin yerine geçerek 2018 yılından itibaren mevcut formatıyla oynanmaya başlandı.

Kadınlarda 2018’den bu yana düzenlenen VNL’de ABD (2018, 2019, 2021), İtalya (2022, 2024, 2025) ve Türkiye (2023, 2026) şampiyonluğa ulaştı.

Üç yıl sonra yeniden final oynayan Türkiye, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.