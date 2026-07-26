Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonu oldu
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN ŞAMPİYONU ANI VE SEVİNÇLER 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/6VnUmo0NX6— Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) July 26, 2026
Final maçında Türkiye ile Brezilya, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome salonunda karşılaştı.
Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında Türkiye, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, Türkiye'nin son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.
Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan Türkiye, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan Türkiye, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete Türkiye, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından Türkiye, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Türkiye, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti.
Milletler Ligi hakkında
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından her yıl düzenlenen, dünyanın en prestijli milli takım düzeyindeki voleybol organizasyonlarından biri. Kadınlarda Dünya Grand Prix’si, erkeklerde ise Dünya Ligi’nin yerine geçerek 2018 yılından itibaren mevcut formatıyla oynanmaya başlandı.
Kadınlarda 2018’den bu yana düzenlenen VNL’de ABD (2018, 2019, 2021), İtalya (2022, 2024, 2025) ve Türkiye (2023, 2026) şampiyonluğa ulaştı.
Üç yıl sonra yeniden final oynayan Türkiye, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.
(VC)