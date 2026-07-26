Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Çin'i 3-0'la geçerek VNL finaline yükseldi

Cumartesi günü Makao'daki East Asian Games Dome'da oynanan yarı final karşılaşmasına etkili başlayan Türkiye, Çin'in son bölümdeki geri dönüş girişimine karşın ilk sette 25-21 üstünlük sağladı. Oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttuğu ikinci seti 25-15 kazanan kadınlar, üçüncü sette de üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-20, maçı da 3-0'la tamamladı.

En skorer oyuncular: Vargas ve Yuşan

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu. Çin'de ise Juang Yuşan 15 sayıyla takımının en üretken oyuncusuydu. Türkiye, sonraki setlerde ilk altılının dışındaki oyuncuların da taşıdığı hücum katkısıyla maç boyunca oyun temposunu korudu. Özellikle ikinci sette savunma ve blok performansı sayesinde rakibinin ritim kazanmasına fırsat vermedi.

Üçncü kez Milletler Ligi finalinde

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2018'deki finali kaybederek gümüş madalya kazanmış, 2023'te ise kupayı müzesine götürmüştü. Takım, bu yıl üçüncü kez oynayacağı finalde, diğer grupta İtalya'yı 3-2 yenerek safdışı bırakan Brezilya ile karşılaşacak. Birincilik ve altın madalya karşılaşması TSİ: 14.30'da Makao'da oynanacak.

Üçüncülük maçı Çin ve İtalya arasında

Çeyrek finalde favori gösterilen ABD'yi beş set sonunda eleyerek turnuvanın sürpriz sonuçlarından birini ortaya koyan ev sahibi Çin, üçüncülük maçında TSİ: 10.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye ve Brezilya arasında oynanacak final, son yıllarda uluslararası kadın voleybolunda en istikrarlı takımlardan biri olan iki takımı karşı karşıya getirecek.

Şanslar neredeyse tamamen eşit

Türkiye çeyrek finalde Kanada'yı 3-1, yarı finalde ise Çin'i set vermeden 3-0 yendi. İki rakibine de oyununu kabul ettirdi ve etapları çok zorlanmadan tamamladı. Brezilya ise İtalya karşısında 5 setlik çok ağır bir fiziksel mücadele verdi. Bu kondisyon farkının maçın ilerleyen setlerinde Türkiye'ye avantaj sağlayabileceği konuşuluyor.

Genel turnuva performansında Brezilya ilk sıralama aşamasını daha yukarıda tamamladığı için otoritelerce kıl payı favori gösterilse de, Türkiye'nin Daniele Santarelli yönetiminde edindiği büyük maç kazanma reaksiyonunun şansları yüzde 50-50 seviyesine çektiği düşüncesi yaygın.

(AEK)