ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.07.2026 00:13 26 Temmuz 2026 00:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.07.2026 01:02 26 Temmuz 2026 01:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Çin'i 3-0'la geçerek VNL finaline yükseldi

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek turnuvada üçüncü kez finale yükselen kadın voleybolcular Makao'daki karşılaşmada rakiplerine set vermediler. Bugün TSİ 14:30'da oynanacak finalde altın madalya için Brezilya'yla karşılaşacaklar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Çin'i 3-0'la geçerek VNL finaline yükseldi
2022'de Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ve ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlanan maçtan bir an
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Cumartesi günü Makao'daki East Asian Games Dome'da oynanan yarı final karşılaşmasına etkili başlayan Türkiye, Çin'in son bölümdeki geri dönüş girişimine karşın ilk sette 25-21 üstünlük sağladı. Oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttuğu ikinci seti 25-15 kazanan kadınlar, üçüncü sette de üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-20, maçı da 3-0'la tamamladı. 

En skorer oyuncular: Vargas ve Yuşan

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu. Çin'de ise Juang Yuşan 15 sayıyla takımının en üretken oyuncusuydu. Türkiye, sonraki setlerde ilk altılının dışındaki oyuncuların da taşıdığı hücum katkısıyla maç boyunca oyun temposunu korudu. Özellikle ikinci sette savunma ve blok performansı sayesinde rakibinin ritim kazanmasına fırsat vermedi. 

Üçncü kez Milletler Ligi finalinde

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2018'deki finali kaybederek gümüş madalya kazanmış, 2023'te ise kupayı müzesine götürmüştü. Takım, bu yıl üçüncü kez oynayacağı finalde, diğer grupta İtalya'yı 3-2 yenerek safdışı bırakan Brezilya ile karşılaşacak. Birincilik ve altın madalya karşılaşması TSİ: 14.30'da Makao'da oynanacak. 

Üçüncülük maçı Çin ve İtalya arasında

Çeyrek finalde favori gösterilen ABD'yi beş set sonunda eleyerek turnuvanın sürpriz sonuçlarından birini ortaya koyan ev sahibi Çin, üçüncülük maçında TSİ: 10.30'da İtalya ile karşılaşacak. 

Türkiye ve Brezilya arasında oynanacak final, son yıllarda uluslararası kadın voleybolunda en istikrarlı takımlardan biri olan iki takımı karşı karşıya getirecek. 

Şanslar neredeyse tamamen eşit

Türkiye çeyrek finalde Kanada'yı 3-1, yarı finalde ise Çin'i set vermeden 3-0 yendi. İki rakibine de oyununu kabul ettirdi ve etapları çok zorlanmadan tamamladı. Brezilya ise İtalya karşısında 5 setlik çok ağır bir fiziksel mücadele verdi. Bu kondisyon farkının maçın ilerleyen setlerinde Türkiye'ye avantaj sağlayabileceği konuşuluyor. 

Genel turnuva performansında Brezilya ilk sıralama aşamasını daha yukarıda tamamladığı için otoritelerce kıl payı favori gösterilse de, Türkiye'nin Daniele Santarelli yönetiminde edindiği büyük maç kazanma reaksiyonunun şansları yüzde 50-50 seviyesine çektiği düşüncesi yaygın. 

(AEK)

Haber Yeri
Makao
Voleybol Uluslar Ligi Kadın Voleybol Milli Takımı Melissa Vargas Brezilya çin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git