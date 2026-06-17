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YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 15:12 17 Haziran 2026 15:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 15:15 17 Haziran 2026 15:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Tülay Hatimoğulları, Sincan Cezaevi'ndeki tutuklu HDP’li siyasileri ziyaret etti

Hatimoğulları, ziyaret ettikleri arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, herkese selam ve sevgilerini ilettiklerini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tülay Hatimoğulları, Sincan Cezaevi'ndeki tutuklu HDP’li siyasileri ziyaret etti
Fotoğraf: DEM Parti Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, dün ve bugün Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li siyasetçileri ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Sarıtaş; tutuklu siyasetçiler Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül, Dilek Yağlı, Zeynep Karaman, Ayşe Gökkan, Leyla Güven ve Melike Göksu’yu ziyaret etti.

Hatimoğulları, ziyaret ettikleri arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, herkese selam ve sevgilerini ilettiklerini belirtti. 

Hatimoğulları, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını da söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Tülay Hatimoğulları-Oruç dem parti DEM Parti açıklaması sincan cezaevi
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