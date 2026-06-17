Tülay Hatimoğulları, Sincan Cezaevi'ndeki tutuklu HDP’li siyasileri ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, dün ve bugün Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li siyasetçileri ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Sarıtaş; tutuklu siyasetçiler Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül, Dilek Yağlı, Zeynep Karaman, Ayşe Gökkan, Leyla Güven ve Melike Göksu’yu ziyaret etti.

Hatimoğulları, ziyaret ettikleri arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, herkese selam ve sevgilerini ilettiklerini belirtti.

Hatimoğulları, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını da söyledi.

(EMK)