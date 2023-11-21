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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 08:59
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 09:03
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HEDEP Kadın Meclisi 25 Kasım startını Sincan Cezaevi önünde verdi

HEDEP Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu, “Siyasi kadın tutsakların talepleri bizlerin de talepleridir. Bugün onların savundukları özgürlük mücadelesi biz kadınların yaşamı için hepimizin savunduğu mücadeledir” dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/hedep-kadin-meclisi-25-kasim-startini-sincan-cezaevi-onunde-verdi.jpg
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin başlattığı kampanyanın startını Kobanê Davasının görüldüğü Sincan Cezaevi Kampüsü önünde yaptığı eylem ile verdi.

"Yargı şiddeti de bir gerçeklik"

Kampanyanın startının cezaevi önünde verilmesinin önemine değinen HEDEP Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, özetle şöyle dedi:

“Buraya gelmemizin sebebi bu cezaevinde kadın arkadaşlarımızın tutsak alınması ve uzun süredir Kobanê Kumpas Davasıyla kadın özgürlük mücadelesine nasıl saldırdıklarını göstermek içindir. Şiddet erkek egemenliğinin üretmiş olduğu bir araçtır. Yargı şiddeti de bu ülkenin gerçekliği olarak karşımızda duruyor.”

“Sincan'da bugün yapılan yargılamaların hepsi kadın özgürlük mücadelesine yönelik saldırılardır. Çünkü bu ülkede kadın özgürlük mücadelesini yürütenler, eşitlik mücadelesine inanlar alternatif bir yaşam örmek isteyenler hiçbir zaman boyun eğmediler boyun eğmeyecekler. Siyasi kadın tutsakların talepleri bizlerin de talepleridir."

"Bugün onların savundukları özgürlük mücadelesi biz kadınların yaşamı için hepimizin savunduğu mücadeledir.”

(EMK)

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