Tülay Hatimoğulları: Bu haftadan itibaren toplumun farklı kesimleri Abdullah Öcalan’la görüşebilmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, konuşmasına Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan Yeni Parti’yi kutlayarak başladı. Yeni Parti’nin Türkiye’de demokrasiye ve hukuka katkı sunmasını temenni ettiğini söyledi.

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“Çerçeve yasa için son düzlüğe girildi”

Hatimoğulları’nın konuşmasının önemli başlıklarından biri de Kürt meselesinin çözümü kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasa oldu.

DEM Parti heyetinin iki aylık aranın ardından 20 Temmuz’da İmralı’ya gittiğini hatırlatan Hatimoğulları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da 21 Temmuz’da siyasi partilerle görüştüğünü söyledi.

Hatimoğulları, Kurtulmuş’un çerçeve yasa teklifinin Meclis tatile girmeden gündeme getirileceği bilgisini paylaştığını aktardı. Sürecin artık son aşamasına geldiğini belirten Hatimoğulları, yapılacak düzenlemenin yalnızca bir siyasi partiyi ya da toplumsal kesimi değil, Türkiye’nin tamamını ilgilendirdiğini ifade etti.

Siyasi partilerin farklı görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu söyleyen Hatimoğulları, Kürt meselesinin yüz yılı aşkın süredir çözülemediğini hatırlattı. Meclis’teki bütün partilere, barışın önünü açacak hukuki düzenlemeler konusunda sorumluluk alma çağrısında bulundu.

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İmralı görüşmelerinin genişletilmesi çağrısı

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın son görüşmede 27 Şubat çağrısına bağlılığını yinelediğini ve sürecin yasal bir zemine kavuşturulmasının önemini vurguladığını aktardı.

Hazırlanacak yasanın geçici ve dar kapsamlı olmaması gerektiğini belirten Hatimoğulları, düzenlemenin yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacak şekilde hazırlanmasını istedi.

Hatimoğulları, İmralı’daki görüşmelerin DEM Parti heyetleriyle sınırlı tutulmaması gerektiğini söyledi:

Bu haftadan itibaren toplumun farklı kesimleri Öcalan’la görüşebilmelidir.

Gazetecilerin, siyasetçilerin, hukukçuların, kadın örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının İmralı’ya gidebilmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, sürecin daha şeffaf ve toplumsal katılıma açık yürütülmesi çağrısı yaptı.

Çerçeve yasanın kapsamının geniş bir toplumsal ve siyasi uzlaşmayla belirlenmesini isteyen Hatimoğulları, sürecin oldu bittiye getirilmemesi ve yeni belirsizliklerle daha fazla uzatılmaması gerektiğini söyledi.

(NÖ)