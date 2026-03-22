HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 15:42 22 Mart 2026 15:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 16:00 22 Mart 2026 16:00
Okuma Okuma:  2 dakika

İSTANBUL NEWROZ KUTLAMALARI

Tülay Hatimoğulları: Ankara barışın sesine kulak vermeli, yasal adımlar atmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'ın barış talebinin İstanbul’daki demokrasi mücadelesiyle birleştiğini vurgulayarak “Bu coğrafyada Demokratik Cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Newrozu’nda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Newroz’un direniş ve mücadele tarihine vurgu yaparak, “Bu coğrafyada ve bu ülkede Demokratik Cumhuriyeti hep beraber inşa edeceğiz” dedi. Hatimoğulları, İstanbul’un tüm halklara ve inançlara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirterek, alanları mücadeleleriyle dolduran kadınları, barış annelerini ve geçmiş devrimci önderlerin yol arkadaşlarını selamladı.

Hatimoğulları, Newroz’un kalbinin Diyarbakır, Mahabad, Hewlêr, Süleymaniye ve Kobanê’de attığını, bugün ise İstanbul’da attığını ifade etti.

İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu
İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu
Bugün 13:52

"Ortak geleceğe atılmış adım"

Hatimoğulları, Newroz’un sadece Türkiye’de değil, bölge ve dünyadaki tüm güçlere önemli mesaj verdiğini söyledi. Milyonların adalet, barış ve refah talebinin Newroz’da birleştiğini belirten Hatimoğulları, “Bu Newroz isyandan inşaya geçişin ilk eşiğidir. Demokratik Cumhuriyetin yolunda 27 Şubat halkların ortak geleceğine atılmış çok önemli bir adımdır” dedi.

Demokratikleşme, eşitlik ve özgürlük vurgusu yapan Hatimoğulları, çatışma yerine müzakere, inkar yerine demokratikleşme çağrısı yaptı. Diyarbakır'ın barış talebi ile İstanbul’un demokrasi talebinin birbirinden ayrılmaz olduğunu söyleyen Hatimoğulları, kayyımların kaldırılması ve belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuncer Bakırhan Van'da: 2026 Newrozu isyandan inşaya geçiş Newrozu'dur
GÜNCELLENİYOR
Tuncer Bakırhan Van'da: 2026 Newrozu isyandan inşaya geçiş Newrozu'dur
Bugün 13:17

"Kürt halkı demokratik entegrasyona hazırdır"

Konuşmasında Kürt halkının tarihsel mücadelesine de değinen Hatimoğulları, başarıların halkın direnişi ve bedel ödemesi sayesinde kazanıldığını, bunun en büyük örneğinin Abdullah Öcalan’ın yürüttüğü mücadele olduğunu belirtti.

Öcalan’ın özgür yaşaması ve çalışmasının sağlanması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, tüm siyasi tutsaklara destek çağrısı yaptı:

Değerli halklarımız bu yağmur ve çamur altında şimdi herkes şemsiyelerini açtı ve bizler büyük bir kararlılıkla mitingimize devam ediyoruz. İşte bir halkın direnişinin inadının göstergesidir bu meydan. Ve milyonların buluştuğu Newroz Meydanı'ndan çağrımızı yapıyoruz. Çağrımız iktidara ve devletedir. Kürt halkı kendi ülkelerinin başkentleriyle demokratik entegrasyona hazırdır. Ankara Barışın sesine kulak vermelidir. Yasal adımlar atmalıdır. Kalıcı bir için Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür yaşar ve özgür çalışır bir pozisyona gelmesi sağlanmalıdır. Ve bakın milyonlar alanlarda, meydanlarda Newroz’un ortaklaştığı bir slogan oldu. O da Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganıdır.

Hatimoğulları, sözlerini, “2026 yılında milyonlarla barışın ve demokrasinin meşalesini hep birlikte yakacağız. Özgürlük ve demokrasi için hep birlikte el ele olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle tamamladı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Tülay Hatimoğulları-Oruç dem parti Abdullah Öcalan Newroz
