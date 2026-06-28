Etkin-Demokratik TTB'den 8, Tabip Odaları İnisiyatifi'nden 3 isim Merkez Konseyi'ne seçildi

Türk Tabipleri Birliği'nin 78. Büyük Kongresi bugün yapılan seçimlerle sona erdi. 65 tabip odasından gelen 496 delegenin oy kullandığı seçimlerde, 11 kişilik TTB Merkez Konseyi'ne Etkin-Demokratik TTB Grubu'ndan sekiz, Tabip Odaları İnisiyatifi'nden üç isim seçildi. Etkin-Demokratik TTB Grubu'ndan Ertuğrul Oruç, Ali Kanatlı, Pınar Mualla Saip, Naki Bulut, Mehmet Şerif Demir, Mevhibe İrem Yıldız, Ali Karakoç ve Ayşe Gültekingil, Tabip Odaları İnisiyatifi'nden ise Alpay Azap, Güray Kılıç ve Osman Öztürk Merkez Konseyi'ne seçildi. Yeni seçilen üyeler hafta içinde mazbatalarını alacak ve ilk toplantıda başkan, genel sekreter ve diğer yürütme görevleri belirlenecek.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 78. Büyük Kongresi, bugün yapılan seçimlerle sona erdi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, kongre kapsamında Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini belirleyecek seçimlerde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’da sona erdi.

65 tabip odasından gelen 496 delegenin oy kullandığı seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 11 kişilik TTB Merkez Konseyi’ne Etkin-Demokratik TTB Grubu’ndan sekiz, Tabip Odaları İnisiyatifi’nden üç isim seçildi.

Etkin-Demokratik TTB Grubu’ndan Ertuğrul Oruç 180, Ali Kanatlı 179, Pınar Mualla Saip 176, Naki Bulut 174, Mehmet Şerif Demir 171, Mevhibe İrem Yıldız 171, Ali Karakoç 169 ve Ayşe Gültekingil 166 oy aldı.

Tabip Odaları İnisiyatifi’nden ise Alpay Azap 187, Güray Kılıç 166 ve Osman Öztürk 166 oyla Merkez Konseyi’ne seçildi.

Diğer kurullara ilişkin seçimlerde sonuçlar henüz kesinleşmedi. Eşit oy alan adaylar için kura çekileceği öğrenildi.

Yeni seçilen Merkez Konseyi üyeleri hafta içinde mazbatalarını alacak. Mazbata tesliminin ardından gerçekleştirilecek ilk Merkez Konseyi toplantısında görev dağılımı yapılacak. Bu toplantıda başkan, genel sekreter ve diğer yürütme görevleri belirlenecek.

Adaylar kimler? Seçimlerde Etkin-Demokratik TTB Grubu, Tabip Odaları İnisiyatifi, TTB - Çağdaş Hekimlik Grubu ve Türk Hekimleri Birliği’nin adayları yarıştı. Etkin-Demokratik TTB Grubu Merkez Konseyi adayları: Pınar Mualla Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Ali Karakoç, Ali Kanatlı, Mehmet Şerif Demir, Mevhibe İrem Yıldız, Ayşe Gültekingil, Hakan Erkan Pehlivan, Ertuğrul Oruç, Tahsin Çınar ve Naki Bulut.

Pınar Mualla Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Ali Karakoç, Ali Kanatlı, Mehmet Şerif Demir, Mevhibe İrem Yıldız, Ayşe Gültekingil, Hakan Erkan Pehlivan, Ertuğrul Oruç, Tahsin Çınar ve Naki Bulut. Yüksek Onur Kurulu adayları: Ceren Göker, Gürcan Altun, Hacer Ayşen Yavru, Hakan Şen, Kemal Karadaş, Muzaffer Çeliksöz, Taner Gören, Türkan Günay ve Taner Özbenli.

Ceren Göker, Gürcan Altun, Hacer Ayşen Yavru, Hakan Şen, Kemal Karadaş, Muzaffer Çeliksöz, Taner Gören, Türkan Günay ve Taner Özbenli. Denetleme Kurulu adayları: Cuma Korkmaz, Gamze Varol ve Cumhur Özdemir. Tabip Odaları İnisiyatifi Merkez Konseyi adayları: Ayşe Engin Arısoy, Alpay Azap, Utku Bıyık, Bilge Ceydilek, Kubilay Dervişoğlu, Murat Erkan, Burhanettin Kaya, Güray Kılıç, Osman Öztürk, Nilüfer Ustael ve Nuri Seha Yüksel.

Ayşe Engin Arısoy, Alpay Azap, Utku Bıyık, Bilge Ceydilek, Kubilay Dervişoğlu, Murat Erkan, Burhanettin Kaya, Güray Kılıç, Osman Öztürk, Nilüfer Ustael ve Nuri Seha Yüksel. Yüksek Onur Kurulu adayları: Özdemir Aktan, Berna Arda, Mustafa Arslan, Seda H. Oğuz Baykal, Hasan Sehim Bilgin, Lütfi Çamlı, Halis Dokgöz, Aynur Karadenizli ve Figen Şahpaz.

Özdemir Aktan, Berna Arda, Mustafa Arslan, Seda H. Oğuz Baykal, Hasan Sehim Bilgin, Lütfi Çamlı, Halis Dokgöz, Aynur Karadenizli ve Figen Şahpaz. Denetleme Kurulu adayları: Ömer Faruk Barçak, Muhammet Can ve Ebru Gelgeç. TTB - Çağdaş Hekimlik Grubu Merkez Konseyi adayları: Gazi Zorer, Gökhan Önem, Cemile Meral Alten, Şeyda Figül Gökçe, Hüseyin Can Ertürk, Rıza Hakan Erbay, Gökhan Gedikli, Leyla İyilikçi Karaoğlan, Müjgan Yaz, Niyazi Tekin ve H. Ayhan Sürücü.

Gazi Zorer, Gökhan Önem, Cemile Meral Alten, Şeyda Figül Gökçe, Hüseyin Can Ertürk, Rıza Hakan Erbay, Gökhan Gedikli, Leyla İyilikçi Karaoğlan, Müjgan Yaz, Niyazi Tekin ve H. Ayhan Sürücü. Yüksek Onur Kurulu adayları: Ahmet Saltık, Ata Nevzat Yalçın, Bahriye Kıldacı, Mustafa Olguner, Nafi Ergün Özdeş, İsmet Kartal, Adnan İş, Arif Güvenir ve Korhan Barış Bayram.

Ahmet Saltık, Ata Nevzat Yalçın, Bahriye Kıldacı, Mustafa Olguner, Nafi Ergün Özdeş, İsmet Kartal, Adnan İş, Arif Güvenir ve Korhan Barış Bayram. Denetleme Kurulu adayları: Halil Güner, Berna Işık İrkin ve Onur Beden. Türk Hekimleri Birliği Merkez Konseyi adayları: Ayşe Filiz Yavuz, Sare Gülfem Özlü, Serdar Arduç, Ahmet Bahadır Uçar, Mehmet İlhan Şahin, Ali Coşkun, Sinan Boz, İbrahim Erayman, Hasan Yavuzhan Baş, Mehmet Furkan Doğan ve Furkan Kılıçarslan.

Ayşe Filiz Yavuz, Sare Gülfem Özlü, Serdar Arduç, Ahmet Bahadır Uçar, Mehmet İlhan Şahin, Ali Coşkun, Sinan Boz, İbrahim Erayman, Hasan Yavuzhan Baş, Mehmet Furkan Doğan ve Furkan Kılıçarslan. Onur Kurulu adayları: Ahmet Kızılay, Hacı Bayram Tosun, Rıfkı Karabatak, Dursun Ali Kodat, İbrahim Suat Öktem, Ömer Alper Uysal, Bahadır Öztürk, Muhammed Çağatay Engin ve Ahmet Nezih Kök.

Ahmet Kızılay, Hacı Bayram Tosun, Rıfkı Karabatak, Dursun Ali Kodat, İbrahim Suat Öktem, Ömer Alper Uysal, Bahadır Öztürk, Muhammed Çağatay Engin ve Ahmet Nezih Kök. Denetleme Kurulu adayları: Hüseyin Per, Erhan Demirelli ve Muhammet Hilmi Koputan.

Kongrenin ilk günü TTB’nin seçimli 78. Büyük Kongresi, 26 Haziran’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda başladı. Kongrenin ilk gününde delegeler divan seçimini yaptı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap açış konuşmasının ardından konuklar konuştu. Merkez Konseyi çalışma raporu, mali rapor ve denetleme raporu okundu. Delegeler raporları görüştü; mali raporu ibra etti ve tahmini bütçeyi oyladı. Karar önerilerinin okunup görüşülmesi ve oylanmasının ardından 2026-2028 dönemi için TTB Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvuruları alındı. Oturum, dilek, istek ve önerilerin sunulmasının ardından kapandı.

(VC)