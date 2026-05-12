Trump Kürtler'i rencide etmeyi sürdürüyor: "Kürtler hep alır, alır, alırlar"

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü, ABD'nin İranlı protestoculara gönderdiği silahları Kürtlerin elinde tuttuğunu iddia ederek, bundan dolayı "çok hayal kırıklığına uğradığını" ileri sürdü ve Kürt siyasi ve silahlı güçlerinin herhangi bir silah aldıklarını reddetmesine rağmen Kürtler "alırlar, alırlar ve alırlar" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Washington'ın ocakta İran'ı saran ülke çapındaki protestolar sırasında Kürtlerin İranlı protestoculara silah ulaştırmasını amaçladığını söyledi ama Kürtler "bizi hayal kırıklığına uğrattı, Kürtler hep alır, alır, alır" dedi.

New Region'da yayımlanan haberde Ayrıca, ABD ile birlikte "çok zorlu" bir mücadele sürdürdükleri Kongresinde "büyük bir itibara" sahip olmalarına karşın Kürtlerin yalnızca "para aldıklarında" savaştıklarını iddia etti.

"Silahları kendilerine sakladılar"

"Dolayısıyla Kürtler konusunda çok hayal kırıklığına uğradım," dedi ve şu sözleri yineledi: "Onlara mühimmatlı bazı silahlar gönderdik; bunların teslim edilmesi gerekiyordu ancak onlar silahları kendilerine sakladılar."

Trump bu suçlamayı ilk kez nisan ayı başlarında dile getirmişti; bu iddia kısa süre sonra Kürt siyasi güçleri tarafından yalanlandı ve İranlı Kürt muhalif gruplar, herhangi bir silah teslim aldıklarına dair çıkan haberleri topluca reddettiler.

Trump bu sözleri sarf etmesinden bir gün önceyse KYB liderlerinden Kubad Talabani'nin bir Yunan gazetesine verdiği kendisini bir "anlaşma ustası" olarak niteleyerek İran'la çatışmaya çözüm bulacak kişinin Trump olduğu yolundaki övgülerini kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'dan yayımlamıştı.

Kürt gruplar, daha önce mart ayı başlarında, Tahran yönetimine karşı yürütülen çatışmalara katılmak amacıyla ülkenin batı sınırından İran topraklarına kara harekatları düzenlemekle suçlanmışlardı; ancak bu iddiaları da şiddetle reddetmişlerdi.

Hem iktidar partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) hem de Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) bünyesinde barındıran Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) de benzer şekilde bu suçlamayı reddetti. Trump’ın sözleri, silahları aldığı iddia edilen Kürtlerin hangi gruptan olduğuna ilişkin belirsizlikleri nedeniyle de yoğun eleştirilere maruz kalmış; bu durum, Kürt siyasi ve silahlı güçleri arasında iç tartışmalara yol açmıştı.

