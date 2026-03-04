YNK, ABD Başkanı Trump'ın, Bafıl Talabani'yle telefon görüşmesini doğruladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kurucu partilerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK), ABD Başkanı Donald Trump’ın YNK Başkanı Bafil Talabani ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmenin birliğin Politbüro toplantısında değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Trump Talabani’ye ABD’nin İran’a yönelik olarak sürdürdüğü savaşın amacıyla ilgili bilgi verdi ve YNK’nin Irak’taki rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

Talabani görüşmeye ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başkan Trump, ABD’nin amacının anlaşılması ve Irak ile ABD arasında güçlü bir işbirliği kurulmasına yönelik müzakerelere ortak desteğin sağlanmasına bir imkan sundu”

Trump, Talabani ve Barzani ile Pazar günü görüşmüş

ABD'den yayın yapan ve Washington ve Beyaz Saray'dan atlatma haberler yapmasıyla bilinen dijital haber ve analiz platformu Axios, Trump'ın, geçtiğimiz pazar Irak'taki Kürt liderlerle telefon görüşmesi yaparak ABD-İsrail'in İran'la savaşı ve savaş sonrasında olabilecekler konusunda görüştüğünü yazdı.

Axios haberini görüşmelerin bilgisine vakıf olduğunu söylediği üç kaynağa dayandırdı. Bu kaynakların ikisinin verdiği ayrıntılara göre, Trump, cumartesi başlayan bombardımanın ertesi günü Irak'taki başlıca iki Kürt partisinin liderleri Mesud Barzani ve Bafıl Talabani'yle görüştü.

Axios'un bildirdiğine göre, bilgi sahibi kaynaklardan biri, görüşmelerin "hassasiyeti"nden söz ederek içeriği hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.

Başka bir kaynağa göreyse, görüşmeler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aylardır perde arkasında sürdürdüğü lobi faaliyetlerinin doruğuydu. Axios'a bilgi veren kaynak , "Netanyahu'nun Kürtlerin saklandıkları yerlerden çıkacakları [...] ayaklanacakları yönünde [konuştuğunu]" dile getirdi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Kürt liderlerle görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlarken ayrıntılara girmekten kaçındı.

Axios, ABD'de karar verici konumda olanların Netanyahu'nun İran'a karşı silaha sarılabilecek Kürtlerin sayısını abartmış olabileceğine inandıklarını yazdı. Ancak kaynağın bunun "azımsanamayacağını" ileri sürdüğünü, fakat "savaşta veya savaş sonrası İran'daki rollerinin ne olacağı[nın kendi yetki alanı dışında]" olduğunu söylediğini aktardı.

