TİP’ten çerçeve yasaya şerhli 'evet'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi (PM), 8-9 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirgesini açıkladı.

‘Çerçeve yasa’ teklifine Meclis’te hangi parti nasıl oy verecek?

"Saray Rejimi cumhuriyeti fiilen ortadan kaldırdı"

Bildirgede ilk olarak siyasi rejimin yapısı ve muhalefetin durumu ele alındı. İktidarın karşı devrimci yönelimini yoğunlaştırarak Cumhuriyet’in kurumlarını dönüştürdüğü ve onu fiilen ortadan kaldırdığı savunulan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşik hale gelen rejim, topluma dönük rıza üretme ihtiyacını bir kenara bırakmıştır ve salt çıplak güçle karşıtlarını etkisiz hale getirmeye devam etmektedir. Özellikle ana muhalefete dönük saldırıları, her gün bir başka belediyeye operasyon düzenlenmesi, belediye başkanlarının tutuklanması, toplumun geniş kesimlerinde öfke uyandırmaktadır. Halk iradesinin gasp edilmesine karşı ortak mücadelemizi sürdüreceğiz."

Muhalefet cephesinin dağınık halde bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, CHP’deki gelişmeler ve düzen siyasetinin sağcılaşması eleştirildi. TİP'in "Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm" çizgisinde bir direniş örgütleme sorumluluğuyla hareket ettiği ifade edildi.

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Çerçeve yasaya "şerhlerle" evet oyu

Kürt sorununun çözümünün ülkenin eşitlik ve barış içinde yaşaması için en temel ihtiyaç olduğu vurgulanan bildirgede, Meclis’e sunulan yeni çerçeve yasa teklifi değerlendirildi. Hazırlanan yasa teklifinin kapalı kapılar ardında görüşülmesine ve şeffaflıktan uzak yürütülmesine tepki gösterildi.

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Yasanın kişiler arasında eşitlik ilkesine aykırılıklar içermesi, bazı yargısal yetkilerin yürütmeye bağlı kurullara devredilmesi ve siyaset yasakları getirmesi eleştirilmekle birlikte, TİP’in Meclis’teki oy tutumu şu sözlerle duyuruldu:

"Söz konusu çerçeve yasa silahların susmasını ve demokratik siyaset yapmayı isteyen muhataplarının, şerhleriyle birlikte onay verdiği bir düzenlemedir. Biz de şerhlerimizle birlikte bu onayı dikkate alıyoruz. Ayrıca TBMM’nin çözüm zemini olarak görülmesini başından beri dile getirmemiz ve barış yolunda atılacak somut adımlara destek vereceğimizi sürecin başında ilan etmemiz nedeniyle çerçeve yasaya sıraladığımız eksiklikler ve eleştiriler şerh olmak üzere evet oyu kullanacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

Bildirgede ayrıca, kalıcı barışın sağlanması için AYM ve AİHM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının son bulması, cezaevlerindeki hukuksuzlukların kaldırılması ve Barış Akademisyenleri ile haksızlığa uğrayan KHK’lıların görevlerine iade edilmesi gerektiği belirtildi. İktidarın ömrünü uzatmaya yönelik olası bir Anayasa değişikliği girişimine de geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Siyasal yol haritası ve yoğunlaştırılmış kamp

Halkın ekonomik sıkıntılar, geçim derdi ve siyasi kaostan bunaldığına dikkat çekilen açıklamada, TİP’in örgütlenme çalışmalarını ve toplumsal mücadele alanlarındaki varlığını derinleştireceği kaydedildi.

Yaz boyunca yürütülen "Bir Yol Var" halk buluşmalarının devam edeceği ve Ağustos ayı sonunda parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yoğunlaştırılmış kampta gelecek dönemin siyasal ve örgütsel yol haritasının netleştirileceği ifade edildi.

(FY)