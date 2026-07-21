"Tayt giydi" diye görevden alınan Vali Çiçekli için imza kampanyası

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin, katıldığı bisiklet festivalinde profesyonel sürüşe uygun tayt giymesi gerekçesiyle görevden alınmasına tepkiler büyüyor. Kararın ardından kentte hareket geçen vatandaşlar, Vali Çiçekli’nin görevine iade edilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın öncülerinden Aykut Temur, Vali Çiçekli döneminde Ardahan’da bisiklet turizminin canlandığını, gençlere yönelik spor etkinliklerinin arttığını ve gençlerin spor yapma alışkanlığının geliştiğini söyledi.

Görevden alınan Vali Çiçekli konuştu: Pedallamaya devam...

change.org’da başlatılan kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Çiçekli, kısa görev süresi içerisinde özellikle spor, gençlik, bisiklet kültürü, doğa turizmi ve ilimizin diğer sosyal gelişim alanlarında önemli çalışmalara imza atmıştır. Göreve başladığından bu yana, Ardahan’da bisiklet turizmi canlanmış, gençlere yönelik spor etkinlikleri artmış ve gençlerin spor yapma alışkanlıkları geliştirilmiştir. Ardahan’ın son dönemde kazandığı bu gelişim ivmesini kaybetmemesi adına, Sayın Çiçekli’nin görevine devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

(EMK)