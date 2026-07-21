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YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 10:23 21 Temmuz 2026 10:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 10:41 21 Temmuz 2026 10:41
Okuma Okuma:  1 dakika

"Tayt giydi" diye görevden alınan Vali Çiçekli için imza kampanyası

Kampanyanın öncülerinden Aykut Temur, Vali Çiçekli döneminde Ardahan’da bisiklet turizminin canlandığını, gençlere yönelik spor etkinliklerinin arttığını ve gençlerin spor yapma alışkanlığının geliştiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Tayt giydi" diye görevden alınan Vali Çiçekli için imza kampanyası
*Mehmet Fatih Çiçekli'nin sosyal medya hesabı
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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin, katıldığı bisiklet festivalinde profesyonel sürüşe uygun tayt giymesi gerekçesiyle görevden alınmasına tepkiler büyüyor. Kararın ardından kentte hareket geçen vatandaşlar, Vali Çiçekli’nin görevine iade edilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın öncülerinden Aykut Temur, Vali Çiçekli döneminde Ardahan’da bisiklet turizminin canlandığını, gençlere yönelik spor etkinliklerinin arttığını ve gençlerin spor yapma alışkanlığının geliştiğini söyledi.

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change.org’da başlatılan kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Çiçekli, kısa görev süresi içerisinde özellikle spor, gençlik, bisiklet kültürü, doğa turizmi ve ilimizin diğer sosyal gelişim alanlarında önemli çalışmalara imza atmıştır. Göreve başladığından bu yana, Ardahan’da bisiklet turizmi canlanmış, gençlere yönelik spor etkinlikleri artmış ve gençlerin spor yapma alışkanlıkları geliştirilmiştir. Ardahan’ın son dönemde kazandığı bu gelişim ivmesini kaybetmemesi adına, Sayın Çiçekli’nin görevine devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valisi
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