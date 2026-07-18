Görevden alınan Vali Çiçekli konuştu: Pedallamaya devam...

CHP'li vekilin "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" sözleriyle hedef gösterdiği Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Kararı'yla görevden alındı.

CHP'li vekil hedef gösterdi, tayt giyen vali görevden alındı

Bisiklet kıyafeti giymesinin ardından CHP'li İnan Akgün Alp tarafından "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" diyerek hedef gösterilen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli’den boşalan Ardahan Valiliği'ne ise Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde kaymakamlık yapan Ömer Hilmi Yamlı atandı.

"Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz"

Kararı BirGün’den Meral Danyıldız'a değerlendiren Çiçekli, şunları söyledi:

"Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani."

Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" soruya ise "Pedal çevirmeye devam" yanıtını verdi.

Çiçekli, şöyle konuştu:

"Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım.”

"Karar büyüklerimizin taktiridir"

Görevden alındığını kararname ile öğrendiğini belirten Çiçekli, "Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

Çiçekli, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok detaya girmek, özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizim mesleğimizin duayen isimlerimizdem Recep Yazıcıoğlu da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyüğümüzdü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O hala bizim için bir ilham kaynağı. Güzel bir örnek. O hayatteyken emin olun çok benzer, daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir valimiz. Şimdi hayırla yâd ediliyor. Biz hala onun bize ilhamından istifade ediyoruz. En büyük ilham kaynağımız."

(FY)