Sumud Filosu aktivistlerine eziyet eden İsrailli Bakanı Netanyahu bile kınadı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonularak zulmedilen yüzlerce Küresel Sumud Filosu aktivistiyle alay ederek çektirdiği video aralarında İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de bulunduğu uluslararası diplomat ve siyasetçilerce sert kınamayla karşılaştı.

Uluslararası tepkinin giderek büyümesi karşısında İsrail, Dışişleri Bakanı ve bizzat Başbakan Netanyahu Ben-Gvir'in tavrını kamuoyu önünde kınamak zorunda kaldı.

Diz çöktürülüp secdeye getirilen aktivistler

Bakanın paylaştığı video, Aşdod Limanı'nda, alınları yere değecek şekilde diz çöktürülerek, elleri arkadan kelepçelenmiş onlarca kadın ve erkeğin uğradığı zalimane muameleyi gösteriyordu.

Filoyu ve mürettebatını temsil eden avukatlar, İsrail'in uyguladığı şiddet sonucu üç aktivistin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ben-Gvir videosundan bir kesitte şunları söylerken görüntülendi:

"Büyük bir gururla, koca kahramanlar edasıyla geldiler. Bakın. Bakın. Şimdi ne hale geldiklerini görün. Bakın. Şu anki hallerine bir bakın. Ne kahramanlar ne de başka bir şey; terör destekçileri bunlar. Başbakan Netanyahu'ya sesleniyorum: Onları bana daha uzun süre verin. Onları teröristlere mahsus hapishanelere göndermemiz için bize teslim edin. İşte manzara tam da böyle olmalı."

Meloni: "İnsan onurunu zedeleyen kabul edilemez muamele"

İsrailli bakanın videosu dünyada yaygın tepkiyle karşılandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu göstericilerin, insan onurunu zedeleyen böylesi bir muameleye maruz bırakılması kabul edilemez," açıklamasında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı: "Canavarca"

İspanya Dışişleri Bakanı ise Ben-Gvir'in eylemlerini "canavarca, utanç verici ve insanlık dışı" olarak niteledi.

ABD Büyükelçisi: "Aşağılık"

Ben-Gvir, davranışını "aşağılık" olarak tanımlayan ve Bakanın "ulusunun onuruna ihanet ettiğini" söyleyen İsrail'in sadık ortağı ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bile eleştirilerinin hedefi oldu.

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar: "Devlete bile isteye zarar verdi"

İsrail Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Ben-Gvir'i devletin itibarını zedelemekle suçladı:

Bu utanç verici teşhirle Devletimize bile isteye zarar verdiniz — üstelik bunu ilk kez yapmıyorsunuz. Pek çok insanın ortaya koyduğu muazzam, profesyonelce ve başarılı çabaları heba ettiniz.

Binyamin Netanyahu: "İsrail'in değerleriyle bağdaşmaz"

İsrail Başbakanı Netanyahu da büyüyen uluslararası tepkiler karşısında Ben-Gvir ile arasına mesafe koymak zorunda hissetti:

İsrail'in, Hamas terörist destekçilerinin provokatif filolarının karasularımıza girmesini ve Gazze'ye ulaşmasını engelleme hakkı var. Ancak Bakan Ben Gvir'in filo aktivistlerine ilişkin tutumu İsrail'in değerleri ve normlarıyla örtüşmüyor.

(AEK)