Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’deki ilerleyişini sürdürüyor. Filoya ilişkin açıklama yapan Kriz Masası, bazı teknelerin rota üzerinde yol almaya devam ettiğini ve operasyonun devam ettiğini bildirdi.

AA'nın geçtiği habere göre, Açıklamada, “Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi” isimli teknelerin seyrini sürdürdüğü ifade edilirken, Gazze’ye en yakın tekne olan Sirius’un yaklaşık 140 deniz mili mesafede bulunduğu belirtildi. Ayrıca 40 farklı ülkeden katılan toplam 332 kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan İsrail basını, filodaki 40’tan fazla teknenin kontrol altına alındığını ve yaklaşık 300 aktivistin gözaltına alındığını iddia etti.

Uluslararası düzeyde de tepkiler geldi. Meksika Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan vatandaşlarının haklarının korunması için İsrail’e çağrıda bulunarak, gözaltındaki iki vatandaşın uluslararası hukuk çerçevesinde insan onuruna uygun şekilde muamele görmesini, fiziksel bütünlüklerinin korunmasını ve konsolosluk erişiminin sağlanmasını talep etti.

Öte yandan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi destek taşıyan “Family” isimli gemide yaşanan teknik arıza nedeniyle bir müdahale sürecinin yaşandığını ve geminin Türkiye kıyılarına yönlendirilerek güvenli şekilde Adrasan Limanı’na ulaşmasının beklendiğini de açıkladı.

