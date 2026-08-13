Süleymancılara 17 ilde operasyon: Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddialarıyla yürütülüyor.

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Soruşturmanın odağında şirketlerin para hareketleri var

Başsavcılık, soruşturmanın şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali faaliyetleri üzerine yoğunlaştığını açıkladı.

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, incelenen şirketlerin bir bölümünün finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde 2020’den sonra belirgin artışlar görüldü.

Savcılık, bu dönemde bazı şirketlerin bölündüğünü veya devredildiğini, yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğunu ve bazı yeni şirketlerin önceki şirketlerden farklı kentlerde ve farklı faaliyet alanlarında çalışmaya başladığını belirtti.

Başsavcılığın aktardığı MASAK değerlendirmelerinde ayrıca bazı şirketlerde kaynağının açıklanması gerektiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit girişleri bulunduğu; şirketler ve ortakları arasında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Bazı şirketlerin ticari kayıtlarıyla banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu ve yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri aldığı da soruşturma kapsamında inceleniyor. Savcılık, söz konusu işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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100 milyar TL'yi aşan para hareketi incelemede

Soruşturma kapsamında en dikkat çeken iddialardan biri ise para transferlerinin büyüklüğü.

MASAK incelemelerine dayandırılan bilgilere göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor.

Savcılık ayrıca şirketlerdeki yüksek nakit hareketlerini, sermaye artırımlarını, şirketler arasındaki transferleri ve mal alış-satış kayıtlarını inceliyor. Bazı işlemlerin sahte faturalandırmayla bağlantılı olabileceği de soruşturmadaki iddialar arasında.

Bu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı ise devam eden mali ve adli incelemeler sonucunda belirlenecek.

Şirketlere ve malvarlıklarına tedbir

Soruşturma kapsamında kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edilen bazı şirketler ile bağlantılı malvarlıkları hakkında da tedbir kararları uygulandı.

Başsavcılığın soruşturması, dini faaliyetlerden ziyade Kuriş ve beraberindeki kişilerin “hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması” oluşturup oluşturmadığı iddiasına odaklanıyor.

Tarikatlar neden güçlü?

Alihan Kuriş kimdir? Alihan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri olarak tanınıyor. Adını, Cumhuriyet döneminde dini eğitim faaliyetleri yürüten Süleyman Hilmi Tunahan’dan alan yapılanma, özellikle Kur’an kursları, öğrenci yurtları, dernekler ve eğitim faaliyetleriyle biliniyor. Tunahan’ın ölümünün ardından yapılanmanın yönetimini damadı Kemal Kaçar üstlendi. Daha sonraki yıllarda yönetim, Tunahan ailesinin üyeleri ve yakın çevresindeki isimler üzerinden devam etti. Alihan Kuriş ise Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından yapılanmanın liderliğini üstlendi. Süleymancılar, Türkiye’nin yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerindeki dini eğitim merkezleri ve dernekleri üzerinden de faaliyet gösteren yapılardan biri. Yapılanmanın kamu kurumlarıyla ilişkileri, öğrenci yurtları ve eğitim faaliyetleri ile ekonomik yapısı geçmiş yıllarda da kamuoyundaki tartışmalara ve haberlere konu oldu.

(NÖ)