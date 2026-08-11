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YT: Yayın Tarihi: 11.08.2026 11:33 11 Ağustos 2026 11:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.08.2026 11:51 11 Ağustos 2026 11:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Bugünün operasyon adresi: Vize şirketleri

Vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerinde “bot” yazılım kullanan 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. MASAK 2,8 milyar TL'lik para hareketi tespit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bugünün operasyon adresi: Vize şirketleri
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize randevusu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, “vize danışmanlığı” adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla eriştiği iddiası araştırıldı.

Soruşturma makamları, söz konusu yapıların randevuları toplu biçimde alarak kişilerin doğrudan randevu almasını fiilen zorlaştırdığını öne sürüyor.

“41 bini aşkın kişiden 918 milyon TL tahsil edildi”

Gürlek’in aktardığına göre soruşturmada, belirli sürelerde vize ya da randevu sağlama garantisi verilerek başvuru sahiplerinden “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiğine ilişkin bulgular elde edildi.

Taahhüt edilen hizmetin verilmediği durumlarda ücretlerin iade edilmediği ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı da soruşturma kapsamındaki iddialar arasında.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemelerine ilişkin bilgi de paylaşan Gürlek, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarının hesaplarında 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildiğini açıkladı. 41 bini aşkın kişiden de yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edildi.

Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu ileri sürüldü.

Dijital materyaller inceleniyor

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerindeki inceleme ise sürüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
vize başvuruları vize krizi Schengen vizesi Vize şirketleri
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