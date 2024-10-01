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KADIN
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 11:58
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 12:03
2 dk Okuma

Filiz Gazi'nin ikinci kitabı: "Görünmeyen Cemaat, Mürideler" raflarda

Kitap, Türkiye'deki dindar kadınların görünmeyen dünyasına dair kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, Filiz Gazi'nin "Görünmeyen Cemaat: Mürideler" adlı kitabının kapağı yer alıyor. Kapağın ortasında yüzü görünmeyen bir kadının başörtülü figürü bulunmakta. Siyah giysiler içinde olan figür, kitabın başlığı olan "Görünmeyen Cemaat, Mürideler: İsmailağa, Menzil, Süleymancılar" ile örtüşen bir görsel sunuyor. Sağ üst köşede kırmızı bir yıldız içinde "Çıktı" ifadesi yer almakta. Arka planda cami içinden çekilmiş bir fotoğraf karesi de kitabın ana temasına uygun şekilde kullanılmış.

Gazeteci ve edebiyatçı Filiz Gazi, yeni kitabı "Görünmeyen Cemaat, Mürideler" ile tarikat ve cemaatlerde kadınların yerini ve rolleri konu alıyor.

Kitap, İsmailağa, Menzil, Süleymancılar gibi cemaatlerde kadınların nasıl bir görev üstlendiğini, hiyerarşik düzenlerini ve bu yapılara girme sebeplerini derinlemesine inceliyor.

Gazi, cemaat içindeki kadınlarla yaptığı söyleşilerle bu sessiz çoğunluğun hayatlarına ışık tutuyor ve sosyolojik bir portre sunuyor.

Binlerce kadının hayatı tarikatların elinde

“Görünmeyen Cemaat, Mürideler” adlı çalışmada tarikat ve cemaatlerde kadının yeri, kadınların bu yapılara giriş sebebi, üstlendikleri görevler, tebliğ etme faaliyetleri, bir dönem cemaatte olan ve halen daha cemaate mensup kadınların anlattığı ışığında anlatılıyor. Bu anlamda sağ ve dindar çalışmaların dışında “Görünmeyen Cemaat” bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Tarikat ve cemaatler bugüne kadar müritlerin yaşadıkları ve yaşattıkları üzerinden anlatıldı. Mürideler ise görünmeyen, haklarında konuşulmayan sessiz çoğunluklar olarak kaldı. Kadınların ve çocukların tarafında yaşananlar sadece istismar ve tecavüz haberleriyle gündeme gelip kısa sürede unutuldu. Bugün şehrin çeperlerinde ve taşrada yaşayan binlerce kadının hayatı tarikatların elinde.

Filiz Gazi, söyleşiler dışında cemaatlerin içine girdi, ibadetlere ve gündelik hayatlara dahil oldu. Tıpkı erkekler arasında olduğu gibi kadınlar da kendi içinde “şeyh anne”, “vekil kadın” gibi hiyerarşik nizama sahip olduklarını kaydetti. Çocukluğunda cemaat yurtlarında kalan kadınlarla konuştu. Yoksul mahallelerde örgütlenen tarikatların nasıl bir düzenle mürideleri topladığına ilişkin bilgileri bizzat “şeyh anne”, “ders veren hoca” konumunda olan kadınlardan dinledi.

*Filiz Gazi

Görünmeyen Cemaat; ülkeye münhasır sınıfsal özellikler, Yeşil Kuşak projesi, siyasal islam, Doğu- Batı arasındaki kültürel yarıklar gibi sosyolojik, emperyalist emellerin araçları ve tarihsel etkileri de hesaba katarak ülkedeki dindar kadınların panoramik bir portresini çiziyor.

Filiz Gazi, hem bir gazeteci hem de bir edebiyatçı olarak, olgusal gerçekler dışında sözel olmayan detayları ve duyguları yakalayan diliyle bugüne kadar üzerinde konuşulması ihmal edilmiş hayatlara, hikayelere dikkat çekiyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Tarikatlar Filiz Gazi yeni kitap tekin yayınevi Görünmeyen Cemaat, Mürideler
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