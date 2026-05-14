Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya

Sudan'da, dünyadaki en vahim açlık krizine yol açan iç savaş farklı bölgelere yayılmaya devam ederken, bir BM raporuna göre, yaklaşık 19,5 milyon insan, yani nüfusun yüzde 40'ından fazlası şiddetli açlıkla karşı karşıya.

Yayılan açlık ve kıtlık, Sudan'da üç yıldır süren savaşın en yıkıcı özelliklerinden biri haline geldi. Savaşta yüz binlerce insanın öldürüldüğü, ekonominin ve tarımın harap edildiği ve 14 milyon insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

BM: "135 bin kişi 'felaket' düzeyinde açlıkla karşı karşıya"

Bu, geçtiğimiz sonbahardaki 21,2 milyon kişinin açlıkla yüz yüze olduğunu öne süren tahmininden biraz daha düşük de olsa da, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), ülkenin Kuzey Darfur, Güney Darfur ve Güney Kordofan eyaletlerindeki 14 bölgenin hâlâ kıtlık riski altında olduğunu ve 135 bin kişinin "felaket" düzeyinde açlıkla yüzyüze olduğunu öngörüyor.

Bu bölgeler arasında, geçtiğimiz yıl büyük ölçüde Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) bölgeyi ele geçirmesi nedeniyle kıtlık yaşadığı değerlendirilen El-Faşir ve Kadugli şehirleri de vardı. Ancak ekimde Hızlı Destek Kuvvetleri El-Faşir'i büyük ölçüde boşaltırken, ordu Kadugli kuşatmasını kırdı.

En az 880 sivil İHA'lar tarafından öldürüldü

Reuters'ın haberine göre, Sudan'da kara harekâtlarının yerini büyük ölçüde insansız hava araçlarıyla yapılan savaşlar aldı. Kordofan bölgesinde ve Mavi Nil eyaletinde şiddetli çatışmalar sürüyor ve BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre ocaktan bu yana en az 880 sivil insansız hava araçları tarafından öldürüldü. İnsansız hava araçları, aralarında pazar yerleri, hastaneler ve elektrik santrallerinin de olduğu sivil altyapıyı hedef aldı.

IPC açıklamasında, "Özellikle Kuzey Kordofan'daki El Obeid gibi önemli tedarik yolları çevresindeki devam eden çatışmalar ve olası yeniden kuşatma koşullarının doğması riskleri çoğaltıyor" dedi.

IPC, güvenlik sorunları, erişim kısıtlamaları ve bütçe kesintileri nedeniyle ülkenin birçok bölgesine yardım ulaştırmanın zorlaşması sonucu yaklaşık 825 bin çocuğun bir anda ciddi yetersiz beslenmeye maruz kalmasının beklendiğini belirtti. Sudan'ın temmuz dolaylarında başlayan ve ve verimsiz ekim mevsimine denk gelen yağmur mevsiminin koşulları daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Kıtlık riski altındaki diğer bölgeler arasında, El-Faşir'den kaçanların barındığı Kuzey Darfur'daki Tina, Um Baru ve Kernoi gibi bölgeler de var; bu bölgelerde, RSF'nin bölgedeki kontrolünü pekiştirmesiyle insansız hava aracı saldırıları ve çatışmalar yaşandı.

İran krizinin bölgesel yansımaları durumun daha da kötüleşmesi olasılığını besliyor. Krizle gıda, yakıt ve gübre fiyatlarının artması yıl sonunda bereketli bir hasat olasılığını azaltıyor.

(AEK)